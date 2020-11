Europas Leitbörsen zur Eröffnung leicht im Minus

Anleger halten sich nach positivem Wochenstart erstmal zurück - Banken- und Ölwerte konsolidieren nach starkem Wochenauftakt

Die Leitbörsen sind am Dienstag mit knappen Abschlägen in den Handel gestartet. Nach dem positiven Wochenstart angetrieben von neuerlichen Zwischenergebnissen bei einem Covid-19-Impfstoff, halten sich die Anleger am Dienstag vorerst zurück. Der Euro-Stoxx-50 startete mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 3.457,59 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor 0,13 Prozent auf 13.121,44 Einheiten. Der FTSE-100 in London gab um 0,33 Prozent auf 6.400,01 Zähler nach.

Am Markt war einerseits von gemischten Vorgaben die Rede. Während es in New York am Montag deutlich nach oben ging, schlossen die Fernost-Börsen mit uneinheitlicher Tendenz. An der Wall Street erklomm der Dow Jones gar ein neues Rekordhoch, mit einem Stand von 29.950 Punkten nimmt der wohl bekannteste Börsenindex der Welt erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 30.000 Zählern ins Visier.

Trotz der zuletzt gestiegenen Hoffnungen auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff hat die Coronakrise die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff. "Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am Montag hatte mit dem US-Konzern Moderna ein weiterer Vertreter im Rennen um einen Impfstoff positive Zwischenergebnisse geliefert.

Am Dienstag rücken nun neben den Neuigkeiten zum Kampf gegen das Coronavirus auch Wirtschaftsdaten aus den USA ins Blickfeld. Daten aus dem Einzelhandel und aus der Industrie könnten neue Anhaltspunkte liefern, wie sehr die Pandemie den privaten Konsum und die Wirtschaft belastet. "Erneute Anstiege sind zu erwarten, wenngleich die Konsensschätzungen etwas ambitioniert erscheinen und kaum zu überbieten sind", rechnen die Experten der Helaba mit keinen großen Überraschungen nach oben hin bei den anstehenden Konjunkturdaten.

Branchenseitig dürften nach den deutlichen Aufschlägen zu Wochenbeginn am Dienstag die Bankenwerte etwa konsolidieren. Die Papiere der Banco Santander lagen zu Beginn mit 1,7 Prozent im Minus. Auch die am Montag sehr starken Titel der Ölkonzerne Eni und Total lagen am Dienstagvormittag mit 0,5 und 0,6 Prozent in der Verlustzone.

Die Aktien der spanischen Großbank BBVA rutschten an der Madrider Börse nach den gestrigen deutlichen Aufschlägen am Dienstag zu Handelsstart um 4,2 Prozent ab. Am Montagabend hatten die BBVA und der kleinere Konkurrent Banco Sabadell (plus 2,9 Prozent) in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben, dass man sich in Gesprächen rund um einen Zusammenschluss befinde.

Titel der Luftfahrtbranche lagen am Dienstag wenig in der Gunst der Anleger. Die Aktien von Airbus, gestern noch Indexfavorit im Euro-Stoxx-50, gaben um 1,8 Prozent nach. Im FTSE-100 London verloren die Anteilsscheine des Triebwerksherstellers Rolls Royce 3,5 Prozent.

Die ebenfalls im "Footsie" vertretenen Titel des britischen Billigfliegers Easyjet gaben um deutliche 3,9 Prozent nach. Die Coronapandemie hat dem Konzern den ersten Jahresverlust in seiner Geschichte eingebrockt. Die Aussichten für den Winter bleiben düster.