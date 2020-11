Europas Leitbörsen zur Eröffnung leicht schwächer erwartet

Marktbeobachter rechnen mit weiteren Gewinnmitnahmen - Anleger reduzieren vor dem Wochenende Risiken

Die europäischen Leitbörsen werden am Freitag zu Handelsbeginn mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Laut Marktbeobachtern könnten vor allem Gewinnmitnahmen weiter für etwas Druck sorgen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart einen Verlust von 0,2 Prozent. Damit bliebe die Wochenbilanz aber weiter positiv mit aktuell plus 4,4 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 dürfte zum Handelsauftakt ebenfalls schwächeln.

Auch in den USA war das Bild am Donnerstagabend ähnlich: Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 entfernten sich weiter von ihren Rekordhochs vom Montag. An der technologielastigen Nasdaq-Börse wurde der Erholungsversuch ausgebremst. Wie Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi sagte, reduzieren die Anleger vor dem Wochenende ihre Risiken.

Die große Euphorie über die jüngsten Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff ist ein wenig verflogen angesichts weltweit steigender Corona-Infektionszahlen. So dürfte es auch nach einer Zulassung eines Mittels lange dauern, bis ausreichend Menschen geimpft sind.

Datenseitig stehen am Vormittag BIP-Zahlen der Eurozone zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag finden sich die US-Erzeugerpreise sowie das Michigan Sentiment auf der Agenda.

In Frankfurt stehen am Freitag nochmals Quartalsbilanzen im Fokus. Aus dem DAX berichtete der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Zwar profitierte er in den ersten neun Monaten von steigenden Miete, der operative Gewinn (FFO1) sank jedoch unter anderem wegen höherer Zinsaufwendungen leicht. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag zu.