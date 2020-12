Europas Leitbörsen zur Eröffnung leichter erwartet

Neben Brexit-Zitterpartie auch Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Fokus

Vor den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte es am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten relativ ruhig zugehen. Der Euro-Stoxx-50 wird mit leichten Abgaben von 0,3 Prozent erwartet. Der DAX dürften mit ähnlichen Kursabgaben in den Handel starten.

Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex einmal mehr versucht, sich deutlicher von der seit Wochen umkämpften Marke von 13.300 Punkten abzusetzen. Aber bei 13.454 Punkten wurde er direkt wieder ausgebremst; nur wenige Punkte unter seinem Zwischenhoch vom September.

Gespannt wird nun auf neue geldpolitische Impulse der EZB gewartet. Am frühen Nachmittag, so die einhellige Einschätzung von Ökonomen, wird die Zentralbank ihre Geldpolitik noch etwas weiter lockern. Im Kampf gegen die Folgen der zweiten Welle der Corona-Pandemie dürfte sie gleich an mehreren Stellschrauben drehen. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte bereits während der Sitzung im Oktober eine "Rekalibrierung" der Geldpolitik angekündigt.

Die Brexit-Zitterpartie geht inzwischen weiter. Im Ringen um einen Handelspakt haben sich die Europäische Union (EU) und Großbritannien eine letzte Frist gesetzt. Spätestens bis zum Sonntagabend solle eine Entscheidung fallen, twitterte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach einem gemeinsamen Abendessen mit dem britischen Premier Boris Johnson in Brüssel.