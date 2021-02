Europas Leitbörsen zur Eröffnung mehrheitlich im Plus

Nach Rekorden an der Wall Street - Französische Einzelwerte wegen Zahlenvorlagen im Fokus

Die europäischen Börsen haben am Freitag im Eröffnungshandel überwiegend höher notiert. Rückenwind lieferten positive Vorgaben aus Asien und den USA. An der Wall Street wurden neue Rekorde geschrieben. Konjunkturseitig dürften allerdings schwächer als erwartete Auftragseingänge aus Deutschland etwas Gegenwind geliefert haben.

Der Eurozonen-Sammelindex notierte gegen 9.45 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 3.652,37 Punkten. Der DAX in Frankfurt gab dagegen um 0,08 Prozent auf 14.049,46 Zähler nach. Der FTSE-100 in London stieg indes um geringe 0,06 Prozent auf 6.507,04 Einheiten. An der Pariser Börse erhöhte sich der CAC-40 um 0,59 Prozent auf 5.641,66 Stellen.

Die deutsche Industrie hat zum Jahresende 2020 einen überraschend starken Dämpfer beim Auftragseingang erhalten. Im Dezember seien im verarbeitenden Gewerbe 1,9 Prozent weniger Aufträge eingegangen als im Monat zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten wurden vom Ausmaß des Rückschlags überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet.

Im weiteren Verlauf dürfte auf Konjunkturseite der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA im Fokus stehen. Laut den Experten der Helaba sei positives Überraschungspotenzial durchaus gegeben. "Nach dem positiven ADP-Bericht Mitte der Woche sind die Erwartungen hoch", kommentierte indes Experte Thomas Altmann von QC Partners.

Unternehmensseitig rückte eine Reihe an Unternehmenszahlen in den Fokus. So öffneten in Frankreich unter anderem Vinci, BNP Paribas und Sanofi ihre Bücher. Die Wertpapiere des Baukonzerns stiegen dabei um satte 4,45 Prozent. Vinci hatte mit seinen Zahlen die Markterwartungen übertroffen.

Die Titel der BNP Paribas kletterten um 0,68 Prozent hinauf. Die Großbank hat ihren Gewinnrückgang in der Coronakrise trotz drohender Kreditausfälle im abgelaufenen Jahr in überraschend engen Grenzen gehalten.

Bei den Aktien der Sanofi ging es um 2,37 Prozent hinauf. Die Jahresbilanz 2020 hatte der Pharmakonzern durch den milliardenschweren Verkauf eines Großteils seiner Beteiligung am US-Partner Regeneron aufpoliert.

Die Titel von Carlsberg stiegen in Kopenhagen unterdessen um 3,65 Prozent. Zwar lagen die Umsatzerlöse im vierten Quartal unter den Erwartungen, allerdings stellte der Konzern für 2021 einen Anstieg des operativen Ergebnisses von 3 bis 10 Prozent in Aussicht.