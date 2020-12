Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Aufschlägen

Euro-Stoxx-50 plus 0,8 Prozent - Hoffnungen auf Einigung um Poker um Handelsdeal nach Brexit - Europäische Regulierungsbehörde könnte Banken Dividendenzahlungen eingeschränkt erlauben

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Aufschlägen in den Handel gestartet. Als Treiber gilt die derzeitige Hoffnung darauf, dass sich die Europäische Union (EU) und Großbritannien in den Gesprächen um einen Handelspakt nach dem Brexit doch noch einigen können.

Der Leitindex der Eurozone Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 3.515,28 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann 0,79 Prozent auf 13.218,47 Zähler. In London ging es für den FTSE-100 um 0,27 Prozent nach oben auf 6.564,60 Einheiten.

Ursprünglich hatte im Poker um einen Brexit-Anschlussdeal am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Nun werden die Gespräche zwischen der EU und den aus der Wirtschaftsunion scheidenden Briten fortgesetzt. Darauf haben sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson geeinigt. Laut Johnson liegen beide Seiten in einigen Schlüsselfrage jedoch noch "sehr weit auseinander".

Dahingegen bleibt die Corona-Lage in Europa weiter sehr angespannt. So wird etwa die Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone, im Laufe der Woche in einen harten Lockdown gehen. Die damit einhergehenden drastischen Beschränkungen für den Handel dürften an der Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen.

Der Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi meint zwar, der harte Lockdown überrasche kaum mehr. Die Experte der Helaba stellen allerdings infrage, ob die Risiken am Aktienmarkt trotz der jüngsten Verluste angemessen berücksichtigt seien oder ob noch weiterer Anpassungsbedarf bestehe.

Konjunkturdatenseitig dürfte der Wochenbeginn ruhig bleiben. Für Interesse könnten jedoch Produktionsdaten aus der Industrie der Eurozone sorgen. Für den Oktober wird expertenseitig mit einem Anstieg gerechnet. Die Industrie ist von der jüngsten Corona-Welle und den damit einhergehenden Beschränkungen weniger stark betroffen als die Dienstleister.

Aus Branchensicht waren im Euro-Stoxx-50 zum Handelsstart besonders Bankenwerte gut gesucht. So stiegen im Eurozonen-Leitindex etwa die Aktien der spanischen Banco Santander um 2,4 Prozent. Auch Papiere der französischen Großbank BNP Paribas verteuerten sich um 2,8 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wolle die Europäische Regulierungsbehörde möglicherweise einigen Banken Dividendenausschüttungen eingeschränkt wieder erlauben.

Auch von den Corona-Impfstoffherstellern gibt es Neuigkeiten. Der deutsche Biotechkonzern Curevac startete laut eigenen Angaben mit der für die Zulassung relevanten klinischen Phase-III-Studie seinen Covid-19-Impfstoffs. Die primär in New York gehandelten Papiere zogen vorbörslich deutlich an.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 lagen am Montag zum Start die Aktien des deutschen Rückversicherers Munich Re mit einem klaren Plus von 3,2 Prozent. Schlusslicht waren die Anteilsscheine der niederländischen Beteiligungsgesellschaft Prosus mit minus 1,6 Prozent.