Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit deutlichen Zugewinnen

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit deutlichen Zugewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit Zugewinnen von 1,83 Prozent bei 3.262,66 Punkten. Auch in Frankfurt ging es für den DAX um satte 2,00 Prozent auf 12.729,15 Einheiten nach oben. In London kletterte der FTSE-100 ebenso klar um 1,65 Prozent auf 6.007,48 Zähler.

Nach dem tagelangen Auszählen der Stimmen erklärten am Wochenende die US-TV-Sender den demokratischen Kandidaten Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl. Bisher hat der noch amtierende Präsident Donald Trump seine Niederlage noch nicht eingestanden. Laut Marktexperten weicht mit dem Sieg Bidens auch die Unsicherheit an den Börsen.

Dem Marktstrategen Stephen Innes vom Broker Axi zufolge dürften die Schwankungen an den Börsen merklich nachlassen. Die Börsenrally könnte somit auch nach der Wahl vorerst weitergehen. Biden dürfte den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie in den USA vom ersten Tag im Amt an verschärfen wollen. So kündigte er etwa noch für den heutigen Montag die Vorstellung eines Expertenrats zur Bekämpfung der Pandemie an.

Auch an den Märkten bleibt die Coronakrise im Fokus. Vor allem die weiterhin stark steigende Zahl an Neuinfektionen und Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, bereiten Sorgen. Mit den erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in einigen Ländern Europas trübt sich laut den Experten der Helaba auch der konjunkturelle Ausblick wieder ein. Hierzu steht am heutigen Montag vor allem das sentix-Investorenvertrauenbarometer im Blickfeld.

Branchenseitig legten in Europa am Montag zu Handelsstart vor allem Technologiewerte deutlich zu. Im Euro-Stoxx-50 stiegen etwa die Papiere des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML um 3,1 Prozent. Auch Aktien des Zahlungsdienstleistungskonzerns Adyen verteuerten sich um satte 3,0 Prozent.

Im deutschen DAX kletterten die Titel des Chipkonzerns Infineon um deutliche 2,9 Prozent. Zwar brach der Nettogewinn des Konzerns im Geschäftsjahr 2019/2020 um 58 Prozent auf 368 Millionen Euro ein, womit Infineon auch die Dividende von 27 Cent im Vorjahr auf nun 22 Cent pro Aktie kürzt. Allerdings kehrte der Konzern im vierten Quartal wieder in die Gewinnzone zurück, nachdem er im Vorquartal kurzfristig in die roten Zahlen gerutscht war.

Im Eurozonen-Leitindex lagen die Titel des Flugzeugherstellers Airbus mit plus 5 Prozent an der Spitze der Kurstafel. Der Konzern hat im Oktober in der Coronakrise wieder etwas mehr Maschinen ausgeliefert. Nach 57 Jets im September stellte der Konzern im Oktober 72 Exemplare seinen Kunden zur Verfügung.

Im britischen FTSE-100 stiegen die Papiere des Baukonzerns Taylor Wimpey um fast 12 Prozent. Der Konzern rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Ergebnis am oberen Rand der Markterwartungen. Außerdem zeigt man sich auch hinsichtlich des nächsten Geschäftsjahres optimistisch.