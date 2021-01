Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Gewinnen

Nach positiven Konjunkturdaten aus Deutschland nun Arbeitsmarktbericht in USA im Fokus - Techtitel gefragt

Die europäischen Börsen sind am Freitag einheitlich höher in die Handelssitzung gestartet. Gestützt hatten unter anderem positive Konjunkturdaten aus Deutschland, wo die Exporte das siebente Monat in Folge wuchsen. Auch Daten aus der deutschen Industrie beflügelten. Darüber hinaus setzen Anleger auf weitere US-Konjunkturhilfen. Das heutige Highlight dürfte allerdings der offizielle Arbeitsmarktbericht in den USA sein, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

Der Euro-Stoxx-50 kletterte gegen 9.30 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.645,48 Punkte hinauf. Für den DAX in Frankfurt bildete sich in den ersten Handelsminuten ein Kursplus von 0,89 Prozent auf 14.093,10 Zähler heraus - damit tendiert das deutsche Leitbarometer weiterhin oberhalb der wichtigen psychologischen Marke von 14.000 Zählern, die am Vortag erstmalig erreicht worden war. Der FTSE-100 gewann indes geringere 0,13 Prozent auf 6.865,74 Stellen.

Zum anstehenden Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten schreiben die Experten der Helaba: "Enttäuschungspotenzial ist vorhanden, obwohl die Konsensschätzung für die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft zuletzt bereits deutlich nachgegeben hat." Die Indikation vonseiten des ADP-Reports sei zudem deutlich negativ und so sei wohl auch mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote zu rechnen. Die ultraexpansive Geldpolitik der Federal Reserve dürfte somit fortgesetzt werden.

Branchenseitig zeigten sich insbesondere Tech-Titel stark, nachdem in Asien Samsung mit starken Quartalszahlen beflügelt hatte. Im Euro-Stoxx-50 gewannen die Titel der Proseus um 4,25 Prozent hinzu. ASML Group verteuerten sich um 2,83 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten ging es bei Credit Suisse indes um 1,47 Prozent hinab. US-Rechtsfälle kommen dem Schweizer Geldhaus teuer zu stehen. Die Credit Suisse erhöht die Rückstellungen in Zusammenhang mit US-Rechtsstreitigkeiten rund um Wohnbau-Hypotheken um 850 Millionen Dollar. Zusammen mit einer bereits bekannten Wertberichtigung in Zusammenhang mit einem Hedge Fonds dürfte diese Belastung im vierten Quartal 2020 zu einem Verlust führen.

Der deutsche Pharmakonzern Bayer - die Aktie prozentuell unverändert - platziert indes Anleihen über vier Milliarden Euro. Die Emission bestehe aus vier Tranchen mit Laufzeiten von vier bis 15 Jahren und richte sich ausschließlich an institutionelle Investoren, teilt Bayer mit. Sie sei rund dreifach überzeichnet. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.