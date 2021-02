Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Gewinnen

Positive Übersee-Vorgaben liefern Unterstützung - Autowerte gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Dienstagvormittag erneut von ihrer positiven Seite präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit plus 1,27 Prozent bei 3.575,76 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 1,17 Prozent auf 13.781,28 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,54 Prozent auf 6.501,30 Punkte.

Damit konnten die Indizes an ihren starken Wochenauftakt anknüpfen. Unterstützung kam von den positiven Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. Die heftigen Turbulenzen, die in der Vorwoche vom spekulativen Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern einerseits und privaten Anlegern andererseits ausgelöst worden waren, treten nun etwas in den Hintergrund.

Somit könnten die Märkte nun Schritt für Schritt wieder zum Normalprogramm übergehen. Damit dürften die Corona-Lage, Konjunkturhilfen und die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen stärker in den Mittelpunkt rücken. Am Datenkalender sind am Dienstag lediglich Zahlen zum Wirtschaftswachstum der Eurozone im vierten Quartal des Vorjahres zu finden.

Im Euro-Stoxx-50 führten Airbus die Gewinnerliste mit einem Kursanstieg um 4,4 Prozent klar an. Gut gesucht zeigten sich auch die Autowerte. So lagen Daimler und BMW jeweils um rund 2,7 Prozent höher und VW konnten sich um 2,2 Prozent steigern.

Unter den Einzelwerten in Frankfurt kamen die bereits zum Wochenstart gegen den Markt schwachen Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und Fresenius unter die Räder. So sackten die FMC-Papiere wegen eines von Händlern als "schockierend" bewerteten Ausblicks mehr als zwölf Prozent ab. Dies hinterlässt auch beim Mutterkonzern Fresenius Spuren, dessen Aktien büßten rund acht Prozent ein.

Aktien von BP verloren in London 2,7 Prozent an Wert. Der Ölkonzern hat auch im vierten Quartal die mauen Öl- und Gaspreise in der Coronakrise zu spüren bekommen. Der bereinigte Überschuss brach von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 115 Millionen US-Dollar ein nach 2,57 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie der Konzern mitteilte. Das war deutlich weniger als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit 440 Millionen Dollar gerechnet hatten.