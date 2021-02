Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit klaren Verlusten

Sorgen vor steigenden Zinsen lasten auf Stimmung - ifo-Geschäftsklimaindex legt stärker zu als erwartet - Flutter-Papiere an Euro-Stoxx-Spitze

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag sehr schwach in den Handel gestartet. Gegen 10.00 Uhr stand der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, mit Verlusten von 1,06 Prozent bei 3.673,96 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt gab um klare 1,06 Prozent auf 13.844,98 Einheiten nach. Der Londoner FTSE-100 verbilligte sich unterdessen ebenso um 0,82 Prozent auf 6.569,60 Zähler.

Auf der Anlegerstimmung lastet einerseits derzeit die Sorgen vor steigenden Zinsen. Das Thema Zinsanstieg komme inzwischen auch an den Aktienmärkten zunehmend an, kommentierte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die höheren Finanzierungskosten wirken sich laut ihm unmittelbar auf die Unternehmensgewinne aus. Zudem würden Anleihen somit wieder zu einer echten Anlagealternative.

Anlass zur Hoffnung auf eine Besserung der aktuellen Corona-Lage geben jedoch Berichte vom Wochenende. Einer unveröffentlichten Publikation zufolge, kann der Covid-Impfstoff von Biontech und Pfizer auch vor einer Infektion mit dem Virus schützen. Bisher hatte es nur Erkenntnisse darüber gegeben, inwiefern das Vakzin vor Erkrankungen mit Covid-19 schützt.

Konjunkturdatenseitig richtete sich der Fokus der Anleger am Montagvormittag auf den mit Spannung erwarteten ifo-Geschäftsklimaindex für den laufenden Monat. Die Vorgaben sind per saldo freundlich, kommentierten im Vorfeld die Experten der Helaba und hatten einen Zuwachs des Indikators von 90,1 auf 90,5 Einheiten erwartet.

Dabei konnte der wohl wichtigste deutsche Konjunkturindikator die Analystenerwartungen übertreffen. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index von 90,1 auf 92,4 Punkte. Sowohl die derzeitige Lage als auch die Geschäftserwartungen wurden besser eingestuft als zuvor von Expertenseite prognostiziert.

Im Euro-Stoxx-50 lagen am Vormittag der überwiegende Teil der Einzelwerte klar im Minus. Am unteren Indexende rangierten dabei einerseits die Papiere der niederländischen Beteiligungsgesellschaft Prosus (minus 4,0 Prozent). Daneben waren auch Technologiewerte schwach. Die Titel des Halbleiterkonzerns ASML gaben beispielsweise um klare 2,7 Prozent.

Klar fester tendierten hingegen die Anteilsscheine des Glückspielkonzerns Flutter Entertainment mit satten Gewinnen von 2,6 Prozent. Ein leichtes Plus von 0,3 Prozent konnten dahinter auch die Titel des Ölkonzerns Eni verbuchen.

Im Frankfurter DAX büßten die Aktien von Continental 2,5 Prozent ein und zählten damit zu den schwächsten Werten. Der Autozulieferer verzichtet wegen eines Verlustes auf Konzernebene für das Jahr 2020 auf eine Dividendenausschüttung. Analysten sahen in dem vorgeschlagenen Schritt eher ein Zugeständnis angesichts der laufenden Umstrukturierungen und damit einhergehender Werksschließungen und Entlassungen.