Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit klaren Zugewinnen

Beruhigung an Anleihemärkten stützt - Gute Vorgaben aus Fernost

Gestützt von der Beruhigung an den Anleihemärkten und sehr guten Vorgaben von den Fernost-Börsen sind die Leitmärkte in Europa am Montag mit sehr fester Tendenz in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit Zugewinnen von 1,53 Prozent bei 3.692,10 Punkten. Für den DAX in Frankfurt ging es um ebenso deutliche 1,20 Prozent auf 13.952,36 Einheiten nach oben. Der FTSE-100 in London gewann 1,85 Prozent auf 6.603,28 Zähler.

Nachdem die Sorgen vor einer anziehenden Inflation die Renditen an den Anleihemärkten zuletzt beflügelt hatten, kehrte nun etwas Entspannung ein. So fiel die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen zuletzt wiederum etwas. Am Freitag hatte zudem ein Direktoriumsmitglied der EZB weitere Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft signalisiert falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig würde.

Auch die Experten der Helaba erwarten, dass am Aktienmarkt wieder Ruhe einkehren wird und die Spreads am Rentenmarkt niedrig bleiben. Derzeit bestünden keine Zweifel an einer fortgesetzt lockeren Geldpolitik.

Auf Konjunkturdatenseite stehen zum Wochenauftakt Daten aus der Industrie auf der Agenda. Den Anfang machte hierbei China. Dort ist die Industriestimmung im Februar zwar auf ein Neunmonatstief gefallen. Jedoch befindet sich der entsprechende Einkaufsmanagerindex mit 50,6 Punkten noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

In Deutschland lag der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Februar bei 60,7 Punkten und damit deutlich über der Wachstumsschwelle. Experten hatten im Vorfeld der zweiten Schätzung des Index einen Wert von 60,6 Punkte erwartet. Auch in der Eurozone lag der Industrie-Einkaufsmanagerindex mit 57,9 Punkten etwas über den Expertenprognosen von 57,7 Zählern. Im weiteren Tagesverlauf folgen auch noch entsprechende Zahlen aus Großbritannien und den USA.

Im Euro-Stoxx-50 lagen am Vormittag fast alle Einzelwerte im Plus. Die deutlichsten Zugewinne verbuchten dabei Amadeus IT mit einem Plus von 3,5 Prozent. Auch die Papiere des Brauereikonzerns AB Inbev gewannen 4,4 Prozent.

An der Börse in Zürich gewannen die Papiere des Computerzubehörherstellers Logitech 2,1 Prozent. Im Vorfeld des Investorentags am Montag hatte der Konzern die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 erneut erhöht. Der Umsatz soll gegenüber dem Vorjahr nun um satte 63 Prozent steigen.

In London gewannen die Papiere der Airline-Holding IAG deutliche 5,2 Prozent. Auch die Aktien des Luftfahrtkonzern Air France KLM verteuerten sich an der Euronext in Paris um klare 2,8 Prozent. Im Eurozonen-Leitindex, Euro-Stoxx-50, legten die Aktien von Airbus um fast 3 Prozent zu.