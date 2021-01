Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit knappen Verlusten erwartet

Anleger dürften vorsichtig in zweite Börsenwoche starten - Beginnende Berichtssaison im Fokus

Nach einem starken Jahresauftakt dürften die Anleger an den europäischen Leitmärkten vorsichtig in die zweite Börsenwoche starten. Der Future auf den Euro-Stoxx-50 deutete rund eine Stunde vor Handelsstart auf ein Minus von 0,19 Prozent bei 3.615 Punkten. Auch der Frankfurter DAX dürfte unter die Marke von 14.000 Punkten rutschen und mit minus 0,16 Prozent bei 13.987 Zählern eröffnen.

Da die Börsen Europas gerne denen in den USA folgen, geht er Blick erst einmal über den Atlantik: Dort hatten am Freitag die US-Börsen überwiegend neue Rekorde aufgestellt und waren angetrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe ihren Tageshochs aus dem Handel gegangen. Doch nun steht die Berichtssaison wieder bevor. Die Anleger dürften in den bevorstehenden Tagen daher etwas zögerlicher agieren, heißt es. Dabei werden die ersten bedeutenden Quartalszahlen am Freitag aus der US-Bankenbranche erwartet.

Zudem bereiten auch die Coronavirus-Mutationen Sorgen, die verstärkt inzwischen auch außerhalb Großbritanniens und Südafrikas nachgewiesen werden.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sieht außerdem noch eine weitere Gefahr: "Still und heimlich steigen die Zinsen von US-Staatsanleihen immer weiter an. Und das könnte für die aktuelle Börsenrally zur Bedrohung werden." Zum einen steigen damit die Finanzierungskosten der Unternehmen, zum anderen werden Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder zu einer Alternative.

Unter den Einzelwerten stehen in Frankfurt am Montag der Fernwartungssoftware-Hersteller Teamviewer sowie der Online-Broker Flatexdegiro mit Quartalsberichten im Blick. Umsatzzahlen gab darüber hinaus die Shop Apotheke bekannt. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate für Teamviewer und Shop Apotheke im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Freitag bereits um etwas mehr als ein halbes Prozent hoch. Für Flatex sogar um mehr als 2 Prozent. Teamviewer wuchs auch im vierten Quartal kräftig und übertraf seine eigenen Ziele für das Gesamtjahr 2020 leicht. Auch die Zahl der Abonnenten legte zu. Die Online-Apotheke steigerte den Umsatz 2020 stärker als erwartet.

Ein Rekordjahr meldete der erst seit Dezember im SDAX vertretene Online-Broker Flatex. Im brummenden Börsenhandel in der Coronakrise wickelte er 75 Millionen Transaktionen ab und damit 140 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit übertraf Flatex sein zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobenes Jahresziel.

Außerdem dürften einige Aktien nach Analystenurteilen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So zeigten sich die Papiere des Dialysespezialisten FMC und die von BASF auf Tradegate bereits schwächer. Jefferies hatte sich negativ zu FMC geäußert und die Aktie auf "Underperform" abgestuft. Die Anleger übersähen den Gegenwind, hieß es in der Studie. JPMorgan senkte aus Bewertungsgründen den Daumen über der BASF -Aktie. "Selbst auf Basis seiner überdurchschnittlichen Gewinnschätzungen seien die Papiere der Ludwigshafener im historischen Vergleich hoch bewertet", schrieb Analyst Chetan Udeshi und senkte BASF auf "Underweight".

Airbus dagegen werden nun positiver gesehen: Die US-Bank JPMorgan hob das Papier des Flugzeugbauers auf "Overweight" und erwartet, dass viele Investoren über 2021 hinaus blicken und damit viel längerfristiger. Airbus sei bei dieser Sichtweise im Sektor am attraktivsten bewertet.