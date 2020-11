Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Kursverlusten erwartet

Euro-Stoxx-50 um 0,63 Prozent tiefer indizeirt - Schwache Vorgaben aus Übersee und steigende Corona-Infektionszahlen belasten

Die europäischen Leitbörsen dürften am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel starten.. An der Wall Street hatte es am Vortag für den Dow Jones Index erneut nicht zum Sprung über die 30.000er Marke gereicht, woraufhin Anleger Aktien verkauft hatten. Die auch mit stark zunehmenden Corona-Infektionszahlen begründeten schwachen Vorgaben dürften nun auch in Europa belasten.

Der Euro-Stoxx-50 wurde rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,63 Prozent tiefer indiziert. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex DAX stand gut ein halbes Prozent niedriger bei 13.126 Punkten. Das Börsenbarometer bleibt so im jüngsten Schwankungsbereich.

Laut der Commerzbank wurden die spät abrutschenden US-Börsen über Nacht zum Hauptthema, nachdem die Stadt New York angekündigt hatte, alle öffentlichen Schulen zu schließen. Anleger wähnten dies im späten US-Handel als erneutes Signal dafür, dass die Coronakrise bei aller Euphorie über Impfstoffe noch immer viele Risiken birgt und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfordert. Auch in Asien gab es an einigen Börsen negative Vorzeichen.

Unter den Einzelwerten fielen an der Frankfurter Börse Thyssenkrupp im vorbörslichen Handel auf mit einem Kursabschlag von mehr als sechs Prozent. Als "desaströs" bezeichnete ein Händler den Abfluss von 5,5 Milliarden Euro an Barmitteln im laufenden Geschäftsjahr. Auch sei der Nettoverlust des Industriekonzerns noch höher als befürchtet.

Der Gabelstaplerhersteller Kion will mit einer Kapitalerhöhung fast eine Milliarde Euro einsammeln. Die Maßnahme ließ den Kurs um 3,4 Prozent nachgeben.

In Zürich wurde bekannt, dass der neue ABB-Konzernchef Björn Rosengren ernst macht mit der Straffung des Geschäfts: Das Elektrotechnikunternehmen will sich von Bereichen mit einen Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden Dollar trennen, wie der Schweizer Konzern anlässlich eines Investorentags am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche rund sechs Prozent des Gesamtumsatzes. Nicht mehr Teil des Konzerns sollen die Geschäfte Turbocharging, Mechanical Power und Power Conversion sein.