Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit leichten Abschlägen

An einigen Börsen letzter Handelstag des Jahres - Verkürzter Handel in Frankfurt - Viele Investoren haben Bücher für heuer bereits geschlossen

Die Leitbörsen in Europa haben am Mittwoch zum Start leichte Verluste verzeichnet. Während an einigen Märkten der letzte Handelstag eines äußerst turbulenten Börsenjahres auf der Agenda steht, wird unter anderem in London und in Paris auch am morgigen Silvestertag gehandelt. Die Frankfurter Börse schließt am heutigen Mittwoch unterdessen bereits um 14.00 Uhr.

Gegen 10.00 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 3.576,71 Punkten. Für den Frankfurter DAX ging es um 0,18 Prozent auf 13.737,02 Einheiten nach unten. In London tendierte der FTSE-100 mit knappen Zugewinnen von 0,08 Prozent bei 6.608,02 Punkten.

Viel Bewegung dürfte der heutige Handelstag wohl nicht bringen. Einerseits stehen knapp vor Jahreswechsel keine marktrelevanten Konjunkturdaten mehr an. Andererseits haben bereits viele Investoren ihre Bücher für das heurige Jahr geschlossen, hieß es am Markt.

An den Märkten stand das Jahr 2020 voll und ganz im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie. Schon jetzt hat der Corona-Crash im Frühjahr einen festen Platz in der Börsenhistorie. Die rasche Ausbreitung des Virus, ausgehend vom Ursprungsland China, hatte die Indizes weltweit stark einbrechen lassen.

Mittlerweile haben einige Märkte die Verluste im Crash wieder ausgemerzt und zu neuen Rekordhochs angesetzt, so etwa der Frankfurter DAX. Vor allem der Start der Covid-Impfungen in vielen Ländern und die damit verbundene Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität hatte die Märkte in den letzten Monaten deutlich angetrieben.

Die Börsen gehen allerdings laut Marktexperten mit den jüngsten Aufschlägen auch eine schwere Hypothek ein, da eine erhoffte Erholung von der Viruskrise schon vorweg genommen wird. "Dreh- und Angelpunkt bleibt die grassierende Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Der Euro-Stoxx-50 steuert unterdessen auf ein Jahresminus von rund 4 Prozent zu. Unter den Einzelwerten im Eurozonen-Leitindex zeigten sich am Mittwoch zu Handelsbeginn die Papiere der niederländischen Beteiligungsgesellschaft Prosus um deutliche 3,3 Prozent fester. Für die Aktien des Brauereikonzerns AB InBev ging es einstweilen um 1,2 Prozent nach unten.

An der Londoner Börse gewannen die Papiere des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca 0,9 Prozent. Als weltweit erstes Land hat Großbritannien den Corona-Impfstoff den AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelte zugelassen. Damit steht nach der Biontech/Pfizer-Vakzine in dem Land ein weiteres Präparat zum Impfen bereit.