Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit leichten Zugewinnen

DAX erklimmt kurzzeitig neues Rekordhoch - Aussicht auf neues US-Fiskalpaket hebt Börsenstimmung - Bankwerte europaweit gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Gegen 10.00 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 3.664,09 Punkten.

Der Frankfurter DAX erklomm unterdessen kurz nach Start ein neues Rekordhoch. Zuletzt gab der deutsche Leitindex allerdings wiederum nach und tendierte etwas unter dem Rekordhoch mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 14.070,57 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 gewann 0,26 Prozent auf 6.506,49 Zähler.

"Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin glänzend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Anleger schauen kaum auf das, was im Moment passiert. Die Anleger interessieren sich für die Frage, wo die Wirtschaft in zwei Jahren stehen könnte, wenn die Pandemie endgültig Geschichte ist."

Auch an den Fernost-Börsen ging es zum Wochenauftakt klar nach oben. Die Experten der Helaba sehen vor allem auch das Drängen der US-Finanzministerin Janet Yellen auf ein neues Fiskalpaket in den USA als Grund für die gute Börsenstimmung. Außerdem stellte sie für das kommende Jahr eine Rückkehr zu Vollbeschäftigung in Aussicht.

Im Fokus standen bereits vor Börsenstart in Europa Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland. Zum Jahresende 2020 stagnierte die Produktion dabei. Gegenüber dem Vormonat blieb die Gesamtherstellung gleich. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Unterdessen zog die Industrieproduktion in Spanien im Dezember um deutliche 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat an.

Im Laufe des Vormittags wird zudem das Sentix-Barometer zum Investorenvertrauen in der Eurozone veröffentlicht. "Mit Blick auf das nahende Frühjahr steigt die Erwartung, dass die Lockdownmaßnahmen gelockert werden", kommentieren die Helaba-Experten in ihrem Tagesausblick. Eine Verbesserung des Barometers sei daher durchaus möglich.

Branchenseitig zogen im Euro-Stoxx-50 am Vormittag die Bankenwerte kräftig. An der Indexspitze tendierten die Aktien der spanischen Großbank Santander um 3,6 Prozent fester. Dahinter gewannen auch Intesa Sanpaolo (plus 3,0 Prozent), BNP Paribas (plus 2,3 Prozent) und ING (plus 1,6 Prozent) deutlich.

Am unteren Ende der Kurstafel verloren die Titel des deutschen Automobilherstellers Daimler 1,0 Prozent. Auch die Anteilsscheine des Brauereikonzerns AB Inbev verloren 0,9 Prozent.

An der Frankfurter Börse kletterten die Papiere des britisch-deutschen Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor um satte 16,1 Prozent auf 65,18 Euro. Zuvor war bekannt geworden, dass der japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics ein Angebot für Dialog von 67,50 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hat. In der Nacht auf Montag wurde das Angebot seitens Renesas bereits bestätigt.