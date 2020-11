Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Zugewinnen

Positive Vorgaben aus den USA und Fernost stützen - Chinesische Industriedaten deuten auf weitere Erholung - Bankenwerte in Europa gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 gewann gegen 10.00 Uhr 0,58 Prozent auf 3.451,95 Punkte. In Frankfurt gewann der DAX 0,38 Prozent auf 13.126,52 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 stieg ebenso um 0,55 Prozent auf 6.350,87 Zähler.

Positive Vorgaben lieferten die Börsen in den USA und aus Fernost. Am Freitag hatten die US-Märkte mit klaren Aufschlägen geschlossen und auch an den wichtigsten Märkten in Asien ging es zu Wochenbeginn deutlich bergauf. Dort sorgte vor allem der Abschluss des weltgrößten Freihandelsabkommens durch China und 14 weitere asiatisch-pazifische Staaten für gute Stimmung.

Zudem lieferten Daten aus dem Einzelhandel und der Industrie Chinas gute Vorgaben da sie weiter auf eine Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock zum Jahresanfang deuten. Zum Vorjahresmonat stieg die Produktion in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft um 6,9 Prozent. Außerdem wuchsen die Umsätze der Einzelhändler um starke 4,3 Prozent, das bisher größte Plus in diesem Jahr.

Auch aus Japan folgten positive Wirtschaftsdaten. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um satte 21,4 Prozent. Ökonomen hatten zuvor mit einem geringeren Zuwachs von 18,9 Prozent gerechnet.

Datenseitig richtet sich der Blick zu Wochenbeginn auf die USA. Dort steht am Nachmittag mit dem Empire-State-Index ein wichtiger Stimmungsindikator auf der Agenda. Nach dem deutlichen Einbruch im Frühjahr hatte sich der Indikator zuletzt erholt und liegt nun wieder über der Wachstumsschwelle. "Dennoch wird eine nochmalige Verbesserung in Folge der laufenden Aufholprozesse in der Wirtschaft erwartet", rechnen die Experten der Helaba mit einem weiteren Zuwachs des Indikators.

Branchenseitig lagen zu Handelsstart im Euro-Stoxx-50 besonders die Bankenwerte in der Gunst der Anleger. Deutlich im Plus lagen etwa Aktien der Banco Santander (plus 3,4 Prozent) oder der ING Groep (plus 1,7 Prozent). Außerhalb des Eurozonen-Leitindex bauten die Papiere der spanischen BBVA ein sattes Kursplus von fast 15 Prozent. Wie am Montag bekannt wurde, verkauft das spanische Geldhaus für 11,6 Milliarden Dollar sein Geschäft in den USA an den US-Finanzkonzern PNC Financial Services.

In London waren Titel der Luftfahrtbranche gut gesucht. An der FTSE-Spitze gewannen die Aktien der Airlines Holding IAG über 5 Prozent und die Papiere des Triebwerksherstellers Rolls Royce legten um 3,5 Prozent zu.

Auch die Anteilsscheine des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone gewannen 3,6 Prozent. Dabei vermeldete der Konzern im ersten Geschäftshalbjahr ein Umsatzminus von 2,3 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn gab um fast zwei Prozent auf 7,02 Mrd. Euro nach.