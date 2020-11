Europas Leitbörsen zur Eröffnung ohne klare Tendenz

Analysten stellen weiteres Aufwärtspotenzial für Märkte in Frage - Positive Konjunkturdaten aus China - Banken- und Ölwerte wenig gesucht

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Montag im frühen Handel mit unklarer Tendenz. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 3.518,90 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann knappe 0,08 Prozent auf 13.346,56 Einheiten. In London ging es unterdessen für den FTSE-100 um 0,25 Prozent auf 6.383,33 Zähler nach oben.

Bereits vor Börsenstart am Montag stellten einige Experten weiteres Aufwärtspotenzial für die Märkte nach den jüngsten Aufschlägen in Frage. Auch wenn die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 einiges an Unsicherheit von den Märkten genommen hat, bringen die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen laut einem Marktteilnehmer nach wie vor Risiken mit sich.

An der Wall Street dürfte es zum Wochenauftakt nach dem wichtigen Shopping-Tag Black Friday nach unten gehen. Vorbörslich deuten die wichtigsten US-Indizes Verluste an. Auch bei der traditionell großen Rabattschlacht am Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving hinterließ die Pandemie ihre Spuren. Laut den Analysten der Commzerbank besuchten am heurigen Black Friday etwa halb so viele Menschen die Geschäfte wie sonst. Dafür seien die Online-Verkäufe um rund ein Fünftel gestiegen.

Positive Konjunkturdaten aus China beeindruckten die Anleger zunächst nicht. Wie das nationale Statistikamt in Peking mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im November von 51,4 auf 52,1 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit September 2017.

Von am heutigen Montag anstehenden Konsumentenpreisen aus der Eurozone erwarten sich die Analysten jedoch keine entscheidenden Impulse. Der Preisdruck seit derzeit gering und die Inflationserwartungen trotz des jüngsten Anstiegs schwach ausgeprägt.

Branchenseitig standen im Euro-Stoxx-50 Bankenwerte am Montagvormittag ganz oben auf der Verkaufsliste der Anleger. Klare Verluste verzeichneten etwa die Papiere der spanischen Banco Santander (minus 2,1 Prozent) und der niederländischen Großbank ING (minus 1,9 Prozent). Auch an der Pariser Börse lagen die Aktien der französischen Credit Agricole mit minus 1,9 Prozent am unteren Ende der Kurstafel.

Daneben zeigten sich auch Ölwerte im Eurozonen-Leitindex wenig gesucht. Die Aktien des Ölkonzerns Total lagen mit Verlusten von 2,0 Prozent ganz unten auf der Kurstafel und auch die Titel des italienischen Mineralölunternehmens Eni verloren im gleichen Ausmaß. Im Londoner FTSE-100 gaben die BP-Papiere ebenso um rund 1,8 Prozent nach.