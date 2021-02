Europas Leitbörsen zur Eröffnung ohne klare Tendenz

Euro-Stoxx-50 mit 0,04 im Minus - Keine klare Tendenz erkennbar - Aktien der Deutschen Börse nach Kaufempfehlung an der Spitze

Die europäischen Leitbörsen sind ohne klare Tendenz in den Dienstag gestartet. Der Eurozonen-Leitindex, Euro-Stoxx-50, gab kurz nach 10.00 Uhr dünne 0,04 Prozent ab auf 3.732,70 Punkte. In Frankfurt stand der DAX mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 14.100,54 Einheiten. Der FTSE-100 in London stieg dagegen um 0,39 Prozent auf 6.782,45 Zähler.

Zuvor hatten die asiatischen Börsen mehrheitlich Gewinne verbucht. Die fortschreitenden weltweiten Impfkampagnen hatten bereits am Vortag für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Trotzdem würden die neuen Virusmutationen den Marktteilnehmern Sorgen bereiten, meinten die Analysten der Helaba.

Datenseitig stehen am Dienstagvormittag der ZEW-Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Am Nachmittag könnte noch der Empire-State-Index aus den USA für Impulse sorgen.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 standen die Aktien der Deutschen Börse mit einem Plus von rund 1,4 Prozent. Zuvor hatte die Credit Suisse eine Kaufempfehlung für die Papiere rausgegeben.

Auch der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen legte um knapp 1,4 Prozent an Wert zu. Auch hier dürfte eine Kaufempfehlung - diesmal von Goldman - den Ausschlag gegeben haben.

Am anderen Ende der Euro-Stoxx-50-Liste standen Vivendi. Die Aktien des Medienunternehmens, die am Montag stark nachgefragt wurden, büßten wiederum 2,4 Prozent an Wert ein.

Auch in Frankfurt lagen Aktien der Deutschen Börse an der Spitze des DAX. Gefolgt wurden die Papiere von Titeln aus der Automobilindustrie. Daimler gewannen 1,25 Prozent. Die Konkurrenz von Volkswagen legte um 1,15 Prozent hinzu.