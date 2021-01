Europas Leitbörsen zur Eröffnung schwächer erwartet

DAX 0,7 Prozent im Minus indiziert - US-Hilfspaket dürfte Börsen nicht stützen

Europas Börsen dürften am Freitag schwächer in den Handel starten. Zum Ende einer Woche der Stagnation könnten sich Anleger für Gewinnmitnahmen entscheiden. Auch ein billionenschweres Hilfspaket in den USA dürfte die Anleger nicht mehr zu Aktienkäufen bewegen.

Der X-DAX deutete für den deutschen Aktienindex DAX eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,7 Prozent auf 13.885 Punkte an. Auf Wochensicht hätte der DAX somit gut ein Prozent verloren. Auch der Eurozone-Leitindex Euro-Stoxx-50 dürfte nachgeben.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden wie erwartet ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Biden stellte am Donnerstagabend (Ortszeit) die Pläne für die Hilfen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vor. Mit einer Summe in dieser Größenordnung hatten die Anleger zuletzt bereits gerechnet.

Für Zurückhaltung an den Börsen dürften auch die nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen und -Todesfälle sorgen. Die politische Diskussion in Deutschland über eine zeitnahe Verschärfung von Restriktionen nimmt Fahrt auf, inklusive der Forderung nach einem kompletten Lockdown.

Die Saison der Quartalsberichte beginnt an diesem Freitag mit den Zahlen der beiden Großbanken JPMorgan und Citigroup in den USA. Sie könnten Impulse auch für Europas Börsen setzen.

In Deutschland hatte der Softwarekonzern SAP bereits am Vorabend vorläufige Zahlen veröffentlicht. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere um ein Prozent zu.

Datenseitig richtet sich der Blick vor dem Wochenende auf die USA. Mit dem Empire-State-Index und dem Michigan Sentiment stehen dort gleich zwei prominente Stimmungsbarometer des laufenden Monats auf der Agenda. Des Weiteren stehen die Dezemberwerte der Einzelhandelsumsätze, der Industrieproduktion und der Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an.