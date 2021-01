Europas Leitbörsen zur Eröffnung schwächer erwartet

Anleger scheinen vor Wochenende keine Risiken eingehen zu wollen

Vor dem Wochenende scheinen die Anleger in Europa keine neuen Risiken eingehen zu wollen. Ein Future auf den Euro-Stoxx-50 tendierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um 0,5 Prozent tiefer. Ein Terminkontrakt auf den DAX gab um 0,4 Prozent nach. Die Vorgaben aus New York und Asien, wo viele Indizes am Vortag mit weiteren Rekorden auf den Beginn der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden reagiert hatten, sind eher negativ.

Diesseits des Atlantiks stehen an diesem Freitag Stimmungsdaten aus der europäischen Wirtschaft auf der Agenda. Unternehmensseitig blicken die Anleger unter anderem auf die jüngsten Quartalszahlen von Siemens. Wie am Vorabend bekannt geworden war, übertraf der Technologiekonzern im ersten Geschäftsquartal operativ die Erwartungen. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien knapp drei Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

Eher schlechte Nachrichten kamen inzwischen von Airbus: Der europäische Flugzeugbauer will die Produktion seiner Mittelstreckenjets wegen der Verschärfung der Coronakrise in diesem Jahr doch nicht so stark hochfahren wie zunächst gedacht. Händler betonten allerdings, dass dies bereits größtenteils erwartet worden sei. Die Airbus-Aktien legten denn auch auf Tradegate etwas zu und erholten sich damit ein wenig von ihrem Kursrutsch am Vortag