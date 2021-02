Europas Leitbörsen zur Eröffnung überwiegend höher

FTSE-100 dagegen im Minus nach Einzelhandelsdaten - Berichtssaison setzt erneut Akzente am Aktienmarkt

Die wichtigsten Börsen in Europa haben sich am Freitagvormittag mit überwiegend leichten Aufschlägen präsentiert. Neben Unternehmenskennzahlen stehen zum Wochenschluss konjunkturseitig Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und in den Vereinigten Staaten Zahlen zu den Eigenheimverkäufen im Fokus. In Großbritannien rückten indes Einzelhandelsdaten in den Vordergrund.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.45 Uhr um moderate 0,10 Prozent auf 3.684,86 Punkte. Der DAX in Frankfurt steigerte sich um 0,06 Prozent 13.893,46 Zähler. Der britische FTSE-100 verlor dagegen 0,19 Prozent auf 6.605,48 Einheiten. Der CAC-40 in Paris gewann wiederum 0,30 Prozent auf 5.745,58 Punkte.

Die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Frankreich haben sich für den Februar uneinheitlich entwickelt. Während jeweils die Barometer für die Industrie der beiden Länder über den Prognosen lagen, fielen die Indizes für den Dienstleistungssektor schwächer aus, als Experten erwartet hatten - dabei blieben sie auch unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Die Corona-Beschränkungen haben den britischen Einzelhandel zu Beginn des Jahres indes schwer belastet. Im Jänner seien die Umsätze im Einzelhandel gegenüber dem Vormonat um 8,2 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt ONS mit. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer um 3,0 Prozent ausgegangen. Im Dezember waren die Umsätze noch leicht um 0,4 Prozent gestiegen.

Nach Zahlenvorlagen rückten zunächst die Aktien von zwei Versicherern in den Vordergrund. So stiegen Allianz um 0,7 Prozent, nachdem der deutsche Konzern seine Bücher geöffnet hatte. Der Versicherer hat mit einem Endspurt 2020 die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Der operative Gewinn fiel im abgelaufenen Jahr um neun Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Analysten hatten der Allianz im Schnitt nur 10,4 Mrd. zugetraut.

Milliardenbelastungen durch die Coronapandemie und Naturkatastrophen haben dem Rückversicherer Swiss Re 2020 dagegen einen Verlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von 878 Mio. Dollar (rund 727 Mio. Euro), wie der Konzern in Zürich mitteilte. Damit fiel das Ergebnis noch schlechter aus als Analysten im Mittel erwartet hatten. Die Aktien traten auf der Stelle.

Der Ölpreiskollaps im Frühjahr 2020 hat dem Ölkonzern Eni im vergangenen Jahr ebenfalls einen Verlust eingebrockt. So hatte die Corona-Pandemie zu einem historischen Nachfrageeinbruch geführt. Auch wegen hoher Abschreibungen summieren sich daher die Verluste auf 8,6 Milliarden Euro, wie der Konzern in Rom mitteilte. Im Jahr zuvor hatte noch ein kleiner Gewinn von 148 Millionen Euro gestanden. Das Wertpapier gab um 1,2 Prozent nach.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone schrieb selbst im Coronajahr 2020 dagegen Milliardengewinne und hofft nach dem schwierigen Jahr auf Besserung. "2021 wird das Jahr der Erholung sein", sagte Konzernchef Emmanuel Faber bei der Bilanzvorlage für das vergangene Jahr. Das erste Quartal werde sich voraussichtlich noch schwierig gestalten, ab dem zweiten Jahresviertel soll es aber nach oben gehen. Ab dem zweiten Halbjahr will Danone dann auch wieder profitabel wachsen. Die Aktie stieg um 1,1 Prozent.

In Paris gaben dagegen Renault um 3,5 Prozent nach. Der französische Autobauer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem wegen tiefroter Zahlen beim japanischen Partner Nissan einen Rekordverlust von acht Milliarden Euro eingefahren. 2019 hatte es noch einen vergleichsweise kleinen Verlust von 141 Millionen Euro gegeben, wie er in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Der Konzernumsatz sank 2020 um 21,7 Prozent auf 43,47 Milliarden Euro.