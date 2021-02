Europas Leitbörsen zur Eröffnung überwiegend im Plus

Positive Konjunkturdaten aus Deutschland beflügeln DAX - Unter den Einzelwerten Reckitt Benckiser und Lloyds in London im Fokus

Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwochvormittag mehrheitlich mit Kursaufschlägen notiert, wobei der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 gegen zehn Uhr um 0,23 Prozent auf 3.697,42 Punkte stieg.

Für den DAX in Frankfurt ging es nach positiven Konjunkturdaten indes um 0,63 Prozent auf 13.952,74 Einheiten hinauf. Die deutsche Wirtschaft ist Ende 2020 stärker gewachsen als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bisher war es nur von einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent ausgegangen.

Unter den Einzelwerten traten die Adidas-Aktien allerdings auf der Stelle, nachdem der Branchenkollege Puma einen deutlichen Rückgang bei seinen operativen Ergebniskennzahlen für das Coronajahr 2020 verbucht hatte. Die Titel von Puma verloren 4,2 Prozent.

Der FTSE-100 in London gab um 0,73 Prozent auf 6.577,73 Stellen nach. Kursaufschläge bei Reckitt Benckiser von mehr als zwei Prozent, nachdem der Konzern mit einem besseren Viertquartalsumsatz als bisher gedacht aufgewartet hatte, konnten den Index nicht in die Gewinnzone heben. Zu stark belasteten die Abgaben wie bei den schwer gewichteten Titeln der HSBC, die um 2,5 Prozent nachgaben. Auch Verluste in AstraZeneca von 1,3 Prozent belasteten.

Für die in London notierten Aktien der Lloyds Baking Group ging es indes wiederum um knapp ein Prozent hinauf. Die Geschäftsbank hatte ebenfalls ihre Bücher geöffnet. Der Gewinn fiel besser aus als gedacht. Zudem zahle die Bank wieder eine Dividende, war bekannt gegeben worden.

Der Pariser CAC-40 trat indes bei 5.776,13 Zählern auf der Stelle. Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Februar vor dem Hintergrund anhaltend hoher Neuinfektionen in der Coronakrise eingetrübt. Der Indexwert für das Geschäftsklima fiel auf 90 Zähler, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 92 Punkten gerechnet.

Kursaufschläge bei der Credit Agricole und Stellantis von jeweils mehr als zwei Prozent standen Abgaben bei Vivendi und Safran gegenüber. Die Titel des Medienhauses verloren zuletzt 1,1 Prozent. Safran sanken um 0,9 Prozent.