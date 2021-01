Europas Leitbörsen zur Eröffnung überwiegend knapp im Plus

Ifo-Geschäftsklima trübt sich im Jänner ein - Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf - Technologie- und Automobilwerte im Euro-Stoxx-50 gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mehrheitlich mit leichten Zugewinnen in den Handel gegangen. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, stand gegen 10.05 Uhr mit Aufschlägen von 0,12 Prozent bei 3.606,74 Punkten. In Frankfurt stieg der DAX um 0,09 Prozent auf 13.885,84 Einheiten. Unterdessen ging es in London für den FTSE-100 um 0,12 Prozent auf 6.686,71 Zähler nach unten.

Laut Marktteilnehmern steht einerseits weiterhin die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie, andererseits aber auch der weitere Start der US-Präsidentschaft Joe Bidens, im Fokus. Vor allem das von Biden angestrebte billionenschwere Konjunkturpaket zur Stützung der US-Wirtschaft hatte zuletzt für frischen Schwung an den Märkten gesorgt und die Sorgen rund um die steigenden Corona-Fallzahlen weltweit zurückgedrängt.

Am Vormittag richteten sich die Blicke der Anleger jedoch vor allem auf den ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland. Dieser gilt als wohl wichtigster Wirtschaftsbarometer in der größten Volkswirtschaft der Eurozone.

Das Geschäftsklima trübte sich dabei im Jänner von 92,1 auf 90,1 Punkte ein. Damit blieb der Indikator auch hinter den Expertenschätzungen von 91,0 Punkten zurück. Auch die aktuelle Geschäftslage bewerten die Unternehmer mit 89,2 Zähler schlechter als zuvor von Experten erwartet, sie hatten mit einem Wert von 90,6 Punkten gerechnet.

Ebenso von Bedeutung dürfte in der neuen Handelswoche die FOMC-Sitzung der Fed sein. Laut Experten dürften die Notenbanker die ultralockere Geldpolitik fortsetzen.

Daneben nimmt in dieser Woche die Berichtssaison weiterhin Fahrt auf. Aus dem Euro-Stoxx-50 legte etwa der niederländische Medizintechnikkonzern Philips frische Zahlen vor. Der Konzern beendete das abgelaufene Geschäftsjahr etwas besser als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz im Schlussquartal um rund 7 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis stieg von 730 auf 795 Millionen Euro.

Mit einem satten Kursplus von 6,4 Prozent stiegen am Montagvormittag die Titel der Beteiligungsgesellschaft Prosus an die Spitze des Eurozonen-Leitindex. Dabei profitierten die Aktien vor allem von der jüngsten Kursrally des chinesischen Internetkonzerns Tencent an dem Prosus beteiligt ist.

Branchenseitig waren im Eurozonen-Leitindex am Vormittag vor allem Technologiewerte aber auch die Papiere der Automobilbranche gut gesucht. Sehr fest zeigten sich etwa die Aktien des finnischen Telekommunikationskonzerns Nokia mit plus 4,4 Prozent. Daneben stiegen auch die Titel der deutschen Autkonzerne Daimler, Volkswagen und BMW um jeweils über ein Prozent.

Erneut unter Druck kommt zu Wochenbeginn die europäische Reisebranche. In London verloren die Anteilsscheine der Airline-Holding IAG 6,9 Prozent und die Papiere des Triebwerksherstellers Rolls Royce gaben um 5,2 Prozent nach. Unterdessen gaben in Paris die Aktien von Air France KLM um über 4 Prozent nach.