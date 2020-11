Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig bewegt

Nach US-Feiertag - Spanische Großbanken im Fokus

Die wichtigsten Börsen in Europa sind am Freitag wenig bewegt in den Handel gestartet. Aufgrund eines US-Feiertages am Vortag blieben Impulse aus den Vereinigten Staaten Mangelware. In den USA war der Thanksgiving-Feiertag begangen worden.

Der Euro-Stoxx-50 legte gegen 9.50 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.521,42 Einheiten zu. Der DAX kletterte um 0,17 Prozent auf 13.308,74 Zähler hinauf. Der CAC-40 in Paris gewann 0,09 Prozent auf 5.571,90 Punkte. Mehr Bewegung war an der Londoner Börse zu sehen, wo der FTSE-100 um klare 0,85 Prozent auf 6 308,74 Einheiten nachgab.

Konjunkturseitig rückten am Vormittag überraschende Verbraucherpreis-Daten aus Frankreich in den Fokus, bevor im weiteren Verlauf von der EU-Kommission Stimmungsdaten herausgegeben werden. Denn in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone fiel die Inflation im November etwas stärker aus als erwartet. Nach europäischer Berechnung sei das Preisniveau um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat geklettert, teilte das Statistikamt Insee in Paris mit. Analysten hatten dagegen mit einer Stagnation gerechnet.

Mit Blick auf die europäischen Branchen zeigten sich neben Banken erneut Technologieaktien gut gesucht. Dagegen in Minus notierten erneut Wertpapiere von Automobilherstellern und deren Zulieferern.

Bei den Einzelwerten hatte Adidas einem Zeitungsbericht zufolge die Investmentbank JPMorgan mit dem Verkauf der US-Sportmarke Reebok beauftragt. Die Aktie von Adidas legte um 0,36 Prozent zu.

In Frankfurt rückten zudem Volkswagen in den Fokus. VW wird in seine neue Reihe reiner Elektroautos auch einen günstigen Kleinwagen aufnehmen. Das Fahrzeug ist für die nächste größere Ausbaustufe ab dem Jahr 2023 vorgesehen, soll unterhalb des jüngst gestarteten ID.3 angesiedelt werden und in der Basisversion schätzungsweise um die 20.000 Euro kosten. Die VW-Vorzüge verloren zunächst dennoch 2,05 Prozent.

In Spanien haben indes die beiden spanischen Großbanken BBVA und Banco Sabadell ihre seit knapp zwei Wochen laufenden Fusionsgespräche abgebrochen. Als Grund nannte Sabadell unterschiedliche Vorstellungen über die finanziellen Details. Für die Papiere von Sabadell ging es um satte 10,12 Prozent bergab. BBVA gewannen dagegen 2,31 Prozent.