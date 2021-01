Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig bewegt

Geldmengenwachstum in Eurozone und ISM-Index in den USA im Fokus - Ölwerte im Euro-Stoxx-50 holen gestrige Verluste wieder auf

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Dienstag zum Handelsbeginn wenig bewegt gezeigt. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, stand gegen 09.45 Uhr mit einem knappen Minus von 0,11 Prozent bei 3.560,62 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor leichte 0,13 Prozent auf 13.708,54 Einheiten. In London zeigte sich der FTSE-100 unterdessen mit einem deutlicheren Plus von 0,41 Prozent auf 6.598,58 Zähler.

Am gestrigen Montag hatten die Börsen nach starkem Start deutlich nachgegeben, am Ende konnten die wichtigsten Europa-Märkte noch leichte Kursgewinne ins Ziel retten. Belastet hatte vor allem der schwache Börsentag an der New Yorker Wall Street. Dort hatten viele Anleger am gestrigen ersten Handelstag des neuen Jahres vorerst Gewinne mitgenommen nach den rasanten Kursanstiegen der vergangenen Monate.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich am heutigen Handelstag auf die Geldmengenzahlen in der Eurozone. "Ein mit mehr als zwanzig Prozent expandierende Kreditvergabe an den öffentlichen Sektor schiebt das Geldmengenwachstum an", rechnen die Experten der Helaba mit einem deutlichen Zuwachs der Geldmenge im November. Im Schnitt wird am Markt mit einer Erhöhung der Geldmenge von rund zehn Prozent gerechnet.

Bereits vor Börsenstart wurden die vorläufige Zahlen des deutschen Einzelhandels veröffentlicht. Im von der Coronakrise geprägten Jahr 2020 konnten die deutschen Einzelhändler ihre Umsätze dabei voraussichtlich um satte 5,3 Prozent steigern. Das ist der kräftigste Zuwachs seit Beginn dieser Statistik 1994. Vor allem der Online- und Versandhandel profitierte mit einem Umsatzzuwachs von rund 24 Prozent von der Corona-Pandemie.

In den USA steht am Nachmittag zudem der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbe auf der Agenda. Der Indikator fängt die Stimmung unter Einkaufsmanagern ein und gibt daher ein gutes Stimmungsbild über die derzeitige Lage in der US-Industrie. Im November hatte der Index ein hohes Niveau von 57,5 Punkte erreichet, was laut den Expertenschätzungen nicht ganz zu halten sein dürfte - sie rechnen für den Dezember mit einem Wert von 56,6 Zähler.

Daneben blicken die Anleger in den USA allerdings auch gespannt auf die Stichwahlen im Bundesstaat Georgia. Dort geht es um zwei umkämpfte Sitze im US-Senat. Die Wahl entscheidet über die künftigen Machtverhältnisse in diesem.

Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich am Dienstagvormittag besonders die Ölwerte gut gesucht. Total stiegen etwa um 1,4 Prozent und Eni verteuerten sich um 1,7 Prozent. Am gestrigen Montag hatten die Ölpreise im Verlauf deutlich nachgegeben womit auch die Öl-Aktien in die Verlustzone rutschten.

An der Euronext in Dublin verloren die Papiere des Billigfliegers Ryanair rund 0,9 Prozent. Im Schlussmonat des Vorjahres haben die Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie der Fluglinie weiter stark zugesetzt. Insgesamt beförderte der irische Konzern 1,9 Millionen Fluggäste, was rund 83 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor.