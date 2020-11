Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig verändert erwartet

Nach US-Börsenfeiertag am Vortag

Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der europäische Aktienmarkt am Freitag kaum verändert starten. Für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich eine Stunde vor Handelseröffnung ein Anstieg von rund 0,1 Prozent ab. In den USA blieben die Börsen tags zuvor wegen des Thanksgiving-Feiertages geschlossen. Am Nachmittag steht nun eine verkürzte Handelssitzung an.

Unter den Einzelwerten könnten in Europa die VW-Vorzugsaktien einen Blick wert sein. Volkswagen zeigt sich trotz der Unsicherheit durch die Corona-Krise zuversichtlich, im kommenden Jahr seinen weltweiten Marktanteil nochmals ausbauen zu können. Schon für das zu Ende gehende Jahr rechnet der Hersteller mit einer Marktanteilssteigerung. Zudem kündigte der Autokonzern an, in seine Produktpalette reiner Elektroautos auch einen günstigen Kleinwagen zu Preisen ab rund 20.000 Euro aufzunehmen. Die VW-Papiere stiegen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um 0,3 Prozent.

Die Anteilsscheine von K+S rückten auf Tradegate um 3,7 Prozent auf 7,78 Euro vor. Die Commerzbank hatte die Titel des Düngemittelkonzerns auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 10 Euro angehoben. Unerwartet hohe Erlöse aus dem Verkauf des US-Salzgeschäft sowie die Milliardenabschreibung im dritten Quartal hätten die Bilanzrisiken verringert, schrieb Analyst Michael Schäfer. Zudem helle sich das Marktumfeld für Dünger auf.