Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig verändert erwartet

Experten: Konsolidierung an Börsen Hauptthema

Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 signalisierte eine Eröffnung beim Schlussstand des Vortages. Der X-DAX deutete für den deutschen Leitindex DAX knapp eine Stunde vor dem Handelsstart ein geringes Plus von 0,04 Prozent auf 13.930 Punkte an.

"Derzeit ist Konsolidierung an den Börsen das Hauptthema", schrieben die Experten der Commerzbank in einem Kommentar. Die Anleger wägten Wachstumsbedenken wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ab gegen die Aussicht auf weitere Hilfsmaßnahmen unter Führung von Joe Biden, der in einer Woche das Amt des US-Präsidenten übernehmen soll. Außerdem warten die Anleger gespannt auf die zum Wochenende hin anlaufende US-Berichtssaison.

Rund um Bidens Amtsübernahme werden nach den jüngsten Krawallen von Anhängern des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump weitere Unruhen befürchtet. Unterdessen soll an diesem Mittwoch im Repräsentantenhaus eine Abstimmung über ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump stattfinden. Allerdings wird die Zeit knapp, um dieses binnen weniger Tage noch durchzuführen. Eine sofortige Absetzung über einen Zusatzartikel der Verfassung lehnte Vizepräsident Mike Pence offiziell ab.