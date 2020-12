Europas Versicherungsaufsicht empfiehlt höhere Kapitalanforderungen

Eiopa veröffentlichte ihre Vorschläge zur Überarbeitung des wichtigen Kapital- und Aufsichtsregelwerks "Solvency II"

Versicherungsunternehmen in Europa müssen sich im Zuge der anhaltenden Niedrigzinsen auf höhere Kapitalanforderungen einstellen. Die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa veröffentlichte am Donnerstag ihre Vorschläge zur Überarbeitung des Kapital- und Aufsichtsregelwerks "Solvency II". Dabei geht es um eine veränderte Berechnung der zu erwartenden Zinsentwicklung und die daraus folgende Bewertung der Verpflichtungen, die die Versicherer künftig zu schultern haben.

Die Eiopa kann die neuen Regeln aber nicht selbst beschließen. Die Vorschläge dienen lediglich als Grundlage für die Beratungen und Entscheidungen der politischen Gremien der Europäischen Union.

Die Branche in Deutschland zeigte sich mit den Empfehlungen nicht zufrieden. Wenn diese umgesetzt würden, müssten die europäischen Versicherer auf Dauer in erheblichem Maße zusätzliches Kapital für langfristige Zins- und Kapitalmarktrisiken aufbauen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mit. Dadurch könnten sie weniger zu europäischen Projekten wie der Kapitalmarktunion und dem "Green Deal" beitragen. Positiv wertete der Verband die vorgesehenen Erleichterungen bei den Berichtspflichten.