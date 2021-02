EuroSkills-Wettbewerb in Graz soll im September nachgeholt werden

22. bis 26. September in Stadthalle und Schwarzl Freizeitzentrum

Die EuroSkills, die europäischen Berufsmeisterschaften, werden nach der Absage 2020 von 22. bis 26. September 2021 in Graz und Umgebung stattfinden. Das gab der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Graz bekannt. Eröffnungs- und Schlussfeier werden in der Grazer Stadthalle stattfinden, die Bewerbe allesamt am Gelände des Schwarzl Freizeitzentrums in Premstätten - in einer "Zeltstadt", einer Art "olympischen Dorf", hieß es.

Die EuroSkills waren mehrmals verschoben worden, doch die Corona-Pandemie machte den Plänen stets einen Strich durch die Rechnung. Die Bekanntgabe des neuen Termins soll nun Aufbruch signalisieren. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will im Herbst sagen können: "Covid ist vorbei, wir haben das Virus besiegt." Ähnlich optimistisch sah es der österreichische Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer: "Das wird ein Signalfeuer für viele andere Veranstaltungen werden." Herk zufolge soll das "internationale Bildungsfestival" die "Kultur des Ermöglichens" darstellen.

Die Herausforderung war das Finden eines geeigneten Standorts für die Bewerbe, denn es musste mehr Platz her als ursprünglich geplant. Mit den Verantwortlichen des Schwarzl Freizeitzentrums habe man sich nun geeinigt. Es werden aber nicht nur bestehende Hallen genutzt, sondern es sollen zusätzliche Zelte aufgestellt werden. Statt 650 Teilnehmern rechnet man durch die Verschiebung mit etwa 450, die endgültigen Zahlen dürften erste Ende März feststehen.

Die Kosten für die Veranstaltung waren zu Beginn mit etwa 10 Mio. Euro veranschlagt worden. Durch die Verschiebung werde es aber jedenfalls teurer, sagte Herk. Um wie viel genau, sei noch offen. Das Geld wollen sich Bund, Land, Stadt Graz, die Wirtschaftskammer Österreich und die steirische Landeskammer teilen. Hinzu kommen Gelder von anderen Unterstützern: Alle Partner und Sponsoren seien bisher an Bord geblieben, so Herk.

Etwas schaumgebremster gab sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP): "Ich hoffe, dass wir sie durchführen können." Er wollte nicht verschweigen, dass die bevorstehenden Lockerungen am kommenden Montag "an der Kante" gewesen seien. "Wenn uns der Schritt nun nicht gelingt, gibt es keine EuroSkills, dann müssen wir wieder zusperren", mahnte er. Es hänge nun von den Leuten und jedem einzelnen ab. Er kündigte an, dass die Teststraßen-Angebote erweitert werden, will sich aber auch bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) dafür stark machen, dass bei noch mehr Apotheken getestet werden kann und soll. "Und es müssen nun auch die bei den Maßnahmen mitmachen, die sich bisher nicht daran gehalten haben." Die Wirtschaft müsse wieder in Schwung kommen, "weil wir haben uns bis über beide Ohren verschuldet".

Unter welchen Bedingungen die EuroSkills stattfinden werden, sei noch offen und hänge mit der Entwicklung bei den Impfungen und den Reisebeschränkungen zusammen. Es sei durchaus denkbar, dass auch im Herbst noch Tests nötig sein werden oder Impfnachweise möglicherweise helfen. Zudem gehe man auch davon aus, dass Besucher dabei sein können. Die genauen Konzepte würden jedenfalls nach den dann geforderten Maßnahmen erstellt.

Die rund 450 erwarteten Teilnehmer werden aus 31 Ländern anreisen und in etwa 45 Berufen die besten Teilnehmer gekürt. Die Eröffnungszeremonie wird am Mittwoch, 22. September, stattfinden, die Bewerbe dann von Donnerstag bis Samstag. Die Schlussfeier inklusive Siegerehrung ist für Sonntag, 26. September, geplant. Zugelassen sind Fachkräfte bis zum 26. Lebensjahr, ursprünglich war 25 die Obergrenze, doch wegen der Verschiebung wurde das Höchstalter vorübergehend hinaufgesetzt. Die nächsten WorldSkills und EuroSkills werden ebenfalls alle um ein Jahr nach hinten versetzt.

Österreich zählt bei den bisher sechs Teilnahmen zu den erfolgreichsten Ländern bei den EuroSkills: 2012, 2014 und 2016 war man Gesamt-Europameister, 2008, 2010 und 2018 Vizemeister.