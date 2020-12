Eurozone: Einzelhandel setzte im Oktober überraschend viel mehr um

Gegenüber Vormonat September um 1,5 Prozent, dabei in Österreich +0,1 Prozent - Im Jahresabstand Zuwachs von 4,3 Prozent, in Österreich +4,4 Prozent

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Die Umsätze legten zum Vormonat saisonbereinigt um 1,5 Prozent zu (in Österreich um 0,1 Prozent), wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gerechnet. Im September waren sie noch um 1,7 Prozent gefallen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Umsätze im Oktober um 4,3 Prozent zu (in Österreich um 4,4 Prozent). Hier war nur ein Anstieg um 2,6 Prozent erwartet worden. In der gesamten EU war die Entwicklung ähnlich. Die Entwicklung dürfte sich aber im November nicht fortsetzen. So haben Regierungen vieler Länder der Eurozone Regierungen neue Beschränkungen beschlossen, um die Coronakrise zu bekämpfen. Diese betreffen auch den Einzelhandel.