Eurozone: Industrieproduktion sinkt erstmals seit Corona-Einbruch

Eurozone: Industrieproduktion im September tiefer Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September um 0,5 Prozent gegenüber dem August gefallen. In der EU-28 betrug der Rückgang -0,2 Prozent. Am stärksten sank die Industrieproduktion in Portugal (-11,2 Prozent), den höchsten Anstieg verzeichnete Irland (+2,9 Prozent).