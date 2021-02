Eurozone: Stärkstes Wachstum der Geldmenge seit über 13 Jahren

Kreditvergabe in Eurozone schrumpft überraschend Die Summe der Bankkredite an Firmen und Privathaushalte der Eurozone ist im September stärker geschrumpft als erwartet. Sie nahm im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent ab, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mit. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet.