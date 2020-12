Eurozone: Überschuss der Leistungsbilanz steigt erneut

Überschuss von rund 25 auf 27 Mrd. Euro ausgeweitet

Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Oktober weiter gestiegen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte, erhöhte sich der Überschuss gegenüber dem Vormonat von rund 25 Mrd. auf etwa 27 Mrd. Euro. Die Überschüsse in der Handels- und Dienstleistungsbilanz legten zu. Das Defizit in der primären Einkommensbilanz weitete sich hingegen etwas aus.

Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Letztere resultieren etwa aus Überweisungen von Gastarbeitern. Üblicherweise weist die Eurozone einen hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus. Infolge der Coronakrise sind stärkere Schwankungen aufgetreten, insbesondere in der Handelsbilanz.