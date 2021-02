Evangelische Kirche im Burgenland bekommt neuen Superintendenten

Wahl am 6. März - Koch tritt in den Ruhestand

Am 6. März wird in der Evangelischen Kirche A.B. im Burgenland eine neue Superintendentin oder ein neuer Superintendent gewählt. Der Wahl stellen sich zwei Pfarrerinnen und ein Pfarrer. Notwendig wird die Wahl, da der seit 2003 amtierende Superintendent Manfred Koch im August dieses Jahres in den Ruhestand tritt. Der oder die neue Superintendentin wird für eine Amtszeit von zwölf Jahren gewählt, wobei eine Wiederwahl möglich ist.

Bei der Wahl am Samstag, den 6. März, in Oberschützen kandidieren Iris Haidvogel, Pfarrerin in Gols, Robert Jonischkeit, Pfarrer in Kufstein, und Claudia Schörner, Pfarrerin in Rust. Der 1924 gegründeten evangelischen Diözese Burgenland gehören 31.259 Evangelische in 29 Pfarrgemeinden an. Gewählt wird der Superintendent von der Superintendentialversammlung, in der Delegierte aller burgenländischen evangelischen Pfarrgemeinden vertreten sind.

In einem Brief an die Delegierten schrieb Superintendentialkuratorin Christa Grabenhofer: "Diese Wahl ist über Jahre hinaus bestimmend für die Arbeit in unserer Diözese, entsprechend wichtig ist sie." Die Wahlversammlung soll, sofern es die gesetzlichen Bestimmungen in der Pandemiesituation zulassen, am 6. März im Wimmer-Gymnasium in Oberschützen stattfinden. Ein umfangreiches Vorsichts- und Sicherheitskonzept sei ausgearbeitet worden.

Die 1982 in Graz geborene Iris Haidvogel studierte in Wien und Glasgow evangelische Theologie. Ihr Vikariat absolvierte sie in der Wiener Lutherischen Stadtkirche, danach war sie Pfarramtskandidatin in Gols. Seit ihrer Ordination im Jahr 2011 ist Haidvogel ebendort Pfarrerin.

Robert Jonischkeit wurde 1973 in Innsbruck geboren. Nach dem Studium der Theologie absolvierte er ein Diakoniepraktikum in Kolumbien. Er war Pfarrer in Wels, Fresach und Saalfelden und ist seit sieben Jahren als Pfarrer in Kufstein tätig.

Claudia Schörner wurde 1968 in Wiener Neustadt geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg und war bis 2014 juristisch tätig. 2016 schloss sie ihr Studium der evangelischen Fachtheologie an der Universität Wien ab und war danach Vikarin in Mödling und Pfarramtskandidatin in Wien-Simmering. Seit 2019 ist sie Pfarrerin in Rust.