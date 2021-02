EVN investiert 1 Mrd. Euro in Versorgungssicherheit und Energiewende

Maßnahmen sollen 7.300 Arbeitsplätze in Niederösterreich schaffen bzw. sichern

Etwa 1 Mrd. Euro will die EVN in den kommenden drei Jahren in die Energiewende und in die Versorgungssicherheit investieren. Damit soll vor allem der Ausbau erneuerbarer Energien sowie der Strom- und Wärmenetze finanziert und die Trinkwasserqualität sichergestellt werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Durch die Maßnahmen können laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bis 2024 "7.300 Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen bzw. abgesichert werden".

640 Mio. Euro sollen in die Versorgungssicherheit, 300 Mio. Euro in die Energiewende und 60 Mio. Euro in die Sparte Trinkwasser fließen, kündigten die EVN-Vorstandsdirektoren Stefan Szyszkowitz und Franz Mittermayer am Donnerstag an. Im Detail kämen 650 Mio. Euro der Infrastruktur des Stromnetzes und 100 Mio. Euro der Wärmeversorgung zugute. 200 Mio. Euro sollen in erneuerbare Energien gesteckt werden. So sei ein Photovoltaikprojekt auf dem Areal des früheren Kohlekraftwerks Dürnrohr geplant, bestehende Windparks sollen verdichtet und auch mit neuen Anlagen ausgestattet werden.

LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) bezeichnete die Investition als "enormen Schub für unsere Energiewende und für eine sichere und saubere Versorgung" Er forderte abermals die rasche Verabschiedung des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes, das Fördermodalitäten für Strom aus Wind, Wasser, Sonnenkraft und Biomasse regeln soll, durch den Bund. Diese Investitionen würden "sofort wirken, sofort das Klima schützen und sofort Arbeitsplätze schaffen".