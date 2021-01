EVN - Raiffeisen Research erhöht Kursziel von 20 auf 22 Euro

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Energieversorgers EVN von 20 auf 22 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" für die EVN-Titel wurde von der Analystin Teresa Schinwald unterdessen bestätigt.

Der Gewinnausblick der EVN für das Geschäftsjahr 2020/2021 entspreche den Erwartungen der Raiffeisen Research, so Schinwald. Im neuen Jahr könnten der Start des Abwasserprojekts in Kuwait mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Euro, aber auch höhere Netztarife in Österreich und ein besseres Ergebnis aus der Stromerzeugung wesentliche Gewinntreiber sein.

Zudem wird in Österreich die Verabschiedung des Erneuerbaren-Energien-Ausbaugesetz (EAG) im ersten Quartal 2021 erwartet. Die daraus resultierenden Investitionen in erneuerbare Energien könnten sich ebenso positiv auswirken. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe laut Schinwald allerdings weiterhin die Covid-19-Pandemie.

Am Dienstnachmittag notierten die Aktien der EVN an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,18 Prozent bei 18,92 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

