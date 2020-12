EVP leitete Ausschlussverfahren gegen Fidesz-Delegationsleiter ein

Deutsch sorgte mit Gestapo-Vergleich für Aufsehen - Karas fordert Abstimmung nächste Woche

Die Europäische Volkspartei (EVP) hat in ihrer Fraktionssitzung am Mittwoch auf Initiative von Othmar Karas (ÖVP), Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ein Ausschlussverfahren gegen den Fidesz-Delegationsleiter Tamás Deutsch eingeleitet. Deutsch hatte den Einsatz der EVP-Fraktion und ihres Vorsitzenden Manfred Weber für Rechtsstaatlichkeit in Europa mit der nationalsozialistischen Gestapo und dem stalinistischen ungarischen Geheimdienst AVO verglichen.

Der Vergleich sei "unerträglich und vollkommen inakzeptabel", teilte Karas der APA mit. Deutsch habe sich dafür "nicht wirklich entschuldigt und es auch nicht zurückgenommen". Mehr als 40 Unterstützer, so Karas, "und eine schweigende Mehrheit" stünden hinter seiner Initiative. Er sprach sich für eine Abstimmung in der Fraktion zum Ausschluss von Deutsch nächste Woche aus.

Als "inakzeptabel" bezeichnete auch Weber laut Teilnehmern der Fraktionssitzung den Vergleich. Er wolle immer ein Brückenbauer sein, aber "genug ist genug", soll er gesagt haben. Neben dem Antrag von Karas würde demnach auch ein weiterer Antrag von 14 Delegationsleitern vom Frühjahr auf seinem Tisch liegen, die gesamte Fidesz-Delegation aus der EVP-Fraktion auszuschließen. Nächste Woche wolle man sich "intensiv" mit der Angelegenheit befassen.

Deutsch von der nationalkonservativen ungarischen Fidesz-Partei erklärte laut Teilnehmern erneut, sein Interview sei völlig falsch interpretiert worden. Er habe sich umgehend bei Weber dafür entschuldigt, falls dieser sich persönlich beleidigt gefühlt habe, hieß es nach der Fraktionssitzung.

Hintergrund der Diskussion ist das Veto, das Ungarn und Polen gegen das rund eine Billion Euro schwere EU-Budget von 2021 bis 2027 und den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds eingelegt haben, weil die EU eine Verknüpfung der Mittel an rechtsstaatliche Kriterien beschlossen hat. Polen und Ungarn stehen in Sachen Rechtsstaatlichkeit in der EU in der Kritik.