EVP will am Mittwoch über Fidesz-Delegationsleiter entscheiden

Nach Gestapo-Vergleich - Möglicherweise auch schon Abstimmung

Die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) will am Mittwoch über den Ausschluss des Fidesz-Delegationsleiter Tamás Deutsch beraten. Möglicherweise werde bei der Sitzung auch darüber abgestimmt, heißt es in einer Tagesordnung der Fraktion. Deutsch hatte den Einsatz der EVP-Fraktion und ihres Vorsitzenden Manfred Weber für Rechtsstaatlichkeit in Europa mit der nationalsozialistischen Gestapo und dem stalinistischen ungarischen Geheimdienst AVO verglichen.

Mehrere EVP-Europaabgeordnete haben auf Initiative des Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), den Antrag auf Ausschluss des Delegationsleiters der nationalkonservativen ungarischen Fidesz-Partei im EU-Parlament, Tamás Deutsch, gestellt. Deutsch erklärte anschließend, er habe sich bei Weber entschuldigt. Karas verurteilte dies als "doppelbödig", weil der Fidesz-Delegationsleiter den Vergleich nicht ausdrücklich zurückgenommen habe.

Für einen Ausschluss aus der Fraktion bräuchte es Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss.

Orbans Fidesz-Partei ist wie die ÖVP Teil der christdemokratischen Parteienfamilie EVP. Ihre Mitgliedschaft in der Partei - nicht der Fraktion - ist wegen des Vorwurfs der Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union seit März 2019 auf Eis gelegt und hat dadurch ihr Stimm- und Teilnahmerecht in der EVP verloren. Im Europaparlament ist die EVP-Fraktion die größte politische Gruppierung.