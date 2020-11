Ex-Arbeiterkammerchef Kaske zieht für SPÖ in Wiener Gemeinderat ein

Die SPÖ bekommt einen prominenten Neuzugang in ihren Mandatsreihen des Gemeinderats und Landtags: Der frühere Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske - derzeit Bundesratmitglied - wird als Abgeordneter in das Stadtparlament einziehen. Das berichtete der "Kurier" am Freitag mit Verweis auf einen Parteisprecher, der die Personalrochade bestätigte.

Kaske (65) war von 2013 bis 2018 Chef der Arbeiterkammer. Seit Anfang 2019 sitzt der Gewerkschafter im Bundesrat. Außerdem ist er geschäftsführender Vorsitzender der SPÖ Simmering. In diesem Bezirk gelang den Sozialdemokraten bei der jüngsten Wien-Wahl ein hoher Stimmenzugewinn gegenüber 2015 und damit die Erringung von drei Grundmandaten. Kaske war auf Listenplatz 3 gereiht, was ihm der Einzug in den Gemeinderat und Landtag ermöglicht.

Angelobt wird Kaske - wie alle anderen Abgeordneten - am 24. November. An diesem Tag ist die Konstituierung des Stadtparlaments avisiert.