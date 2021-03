Ex-CA-Immo-Chef Ettenauer übernimmt Führung von s Immo

CA Immo nimmt International-Tochter von Börse

Bis zum Ende des 3. Quartals soll die Reintegration der CA Immobilien International AG in ihre ebenfalls börsenotierte Mutter CA Immobilien Anlagen AG funktional erfolgt sein. Das kündigte Vorstandschef Bruno Ettenauer am Donnerstag an. Wie berichtet sollen die knapp 37 % Streubesitz aufgekauft werden, was die CA Immo rund 105 Mio. Euro kosten würde. Allerdings erwirbt man dafür ein Nettovermögen (NAV) von rund 150 Mio. Euro (per Ende 2009).