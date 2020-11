Ex-CIA-Chef verurteilt Tötung von iranischem Atomforscher

John Brennan warnt vor Vergeltungsanschlägen - Laut iranischem Außenminister Zarif Verwicklung Israels in Anschlag - UN-Generalsekretär Guterres mahnt zur Zurückhaltung

Der frühere CIA-Chef John Brennan hat das tödliche Attentat auf den prominenten iranischen Atomforscher Mohsen Fakhrizadeh scharf verurteilt. Es handle sich dabei um einen "kriminellen Akt und ein höchst rücksichtsloses" Vorgehen, schrieb Brennan am Freitag auf Twitter. Fakhrizadeh war am Freitag in der Nähe von Teheran getötet worden. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sprach von Hinweisen auf eine Verwicklung Israels in den Anschlag.

"Ich weiß nicht, ob eine ausländische Regierung die Ermordung Fakhrizadehs angeordnet oder ausgeführt hat", schrieb Brennan mit Blick auf die Vorwürfe der iranischen Regierung. "Ein solcher Akt von staatlich gefördertem Terrorismus wäre eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und würde weitere Regierungen dazu ermutigen, tödliche Attacken gegen ausländische Regierungsbeamte auszuführen."

Fakhrizadeh sei nicht auf Terrorlisten geführt worden oder Mitglied der Terrormiliz Al-Kaida oder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, betonte Brennan. Wer auf solchen Listen geführt werde, sei ein legitimes Ziel tödlicher Anschläge.

Fakhrizadeh war Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums. Nach offiziellen Angaben war er bei einem Anschlag mehrerer Angreifer auf sein Auto getötet worden. Außenminister Zarif forderte die internationale Gemeinschaft auf, "diesen Akt des Staatsterrors zu verurteilen". Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte drohte "fürchterliche Rache" an. Das iranische Verteidigungsministerium sprach von einem "Märtyrertod".

Mit der Tötung Fakhrizadehs riskierten die Verantwortlichen "tödliche Vergeltung" und "eine neue Runde regionaler Konflikte", kritisierte Brennan. Der als scharfer Kritiker des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump geltende Ex-CIA-Chef appellierte an die Regierung in Teheran, "dem Verlangen auf Vergeltung zu widerstehen". Mit Blick auf die geplante Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Jänner rief er Teheran auf, auf "die Rückkehr einer verantwortlichen amerikanischen Führung auf der globalen Bühne" zu warten. Brennan war von 2013 bis 2017 Direktor der CIA - er diente also unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und dessen damaligem Vize Biden.

UN-Generalsekretär António Guterres mahnte unterdessen Zurückhaltung an. Man habe Berichte über den Vorfall zur Kenntnis genommen, teilte UN-Sprecher Farhan Haq der Deutschen Presse-Agentur am Freitag (Ortszeit) in New York mit. "Wir fordern Zurückhaltung und sehen es als notwendig an, dass Maßnahmen vermieden werden, die zu einer Eskalation der Spannungen in der Region führen könnten." Zunächst gab es keine Klarheit, wer hinter dem Anschlag steckt.