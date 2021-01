Ex-Downhill-Profi Pekoll wird steirischer Mountainbike-Koordinator

Soll Konflikte entschärfen und Steiermark zu "führender Mountainbike-Region" machen - BILD

Ex-Weltklasse-Mountainbiker Markus Pekoll soll den Mountainbike-Boom in der Steiermark in für alle zufriedenstellende Bahnen lenken. Der 33-jährige Schladminger wurde am Donnerstag in Graz als "Mountainbike-Koordinator" des Landes Steiermark vorgestellt. Die Idee für den Posten geht auch auf eine Landtagsinitiative der Grünen und deren Sportsprecher Alex Pinter zurück.

Pekoll machte gegen 77 Mitbewerber und Mitbewerberinnen das Rennen. Er sei als ehemaliger Landwirt, Unternehmer und ehemaliger Mountainbike-Profi die "ideale Besetzung" für den Posten, so Sportlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Es gelte jene "nicht unerheblichen Konflikte", welche den Diskurs rund um den Mountainbike-Boom in der Steiermark zuletzt geprägt hätten, gemeinsam mit allen Beteiligten zu entschärfen. Gleichzeitig stellte Drexler die Ambition in den Raum, "die Steiermark zu einer führenden Mountainbike-Region" zu machen.

Pekoll soll seine Vermittlerfunktion bereits am 15. Februar antreten. Zunächst will er im Rahmen eines sich selbst vorgegebenen Arbeitsplans für die ersten 100 Tage mit allen Interessensgruppen intensive Gespräche führen. Dabei wolle er zunächst "den Ball flach halten", so der neue Koordinator.

Der Ex-Europameister und mehrfache Staatsmeister in der Downhill-Disziplin zeigte großes Verständnis für die Befürchtungen von Jägern und Forstwirten: "Wir sind nur Gast im Wald" - diese Grundeinstellung gelte es bei den Ausübenden zu verankern. Nachtfahrten beispielsweise sollten generell keine unternommen werden, um das Wild nicht zu stören.

Als weiteren ersten Schritt in seiner neuen Funktion nannte Pekoll eine Erhebung, wie viele Mountainbike-Strecken in der Steiermark bereits vorhanden sind. In einzelnen Gegenden, wie Schladming, gebe es schon eine gute Infrastruktur.

In Graz ortete der neue Koordinator eine "sehr lebendige Szene". Angesprochen auf die besondere Problematik des Ballungsraumes um Graz gab sich Pekoll vorerst wortkarg: "Wir haben Vorgespräche geführt und arbeiten an einer Lösung." Wie diese aussehen werde, könne er jetzt noch nicht sagen.

Grünen-Landtagsabgeordneter Pinter begrüßte die Kür Pekolls zum steirischen Mountainbike-Koordinator. Dieser sei als ehemaliger Weltklassesportler mit gleichzeitig landwirtschaftlicher Ausbildung und Erfahrung im Tourismus geeignet, um Lösungen im Sinne aller Beteiligten zu schaffen.