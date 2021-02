Ex-EZB-Chef Draghi zu Gesprächen mit Mattarella im Quirinal

Erteilung von Regierungsbildungsauftrag an "Mr. Euro" erwartet

Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist am Mittwoch im Quirinalspalast in Rom zu Gesprächen mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella eingetroffen. Erwartet wird, dass das Staatsoberhaupt dem 73-jährigen Draghi den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.

Am Ende gescheiterter Verhandlungen über eine neue Regierung um den vergangene Woche zurückgetretenen Premier Giuseppe Conte hatte Italiens Staatschef Mattarella am Dienstagabend mitgeteilt, Draghi mit der Regierungsbildung beauftragen zu wollen. Der "Mr. Euro" genannte Wirtschaftsexperte muss prüfen, ob er eine Mehrheit auf die Beine stellen kann. Mattarella hatte sich in einem Statement am Dienstagabend klar gegen vorgezogene Parlamentswahlen ausgesprochen.