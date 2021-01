Ex-Frau in Obsorgestreit in Wien mit dem Umbringen bedroht

Annäherungs- und Betretungsverbot

In einem Obsorgestreit hat ein 34-Jähriger am Donnerstagabend seine Ex-Frau (28) telefonisch mit dem Umbringen bedroht. Daraufhin bekam der Mann in Wien-Favoriten zunächst Besuch von der Spezialeinheit Wega und anschließend ein Annäherungs- und Betretungsverbot, berichtete die Polizei am Freitag.

Das ungarische Pärchen hatte sich offenbar am Telefon über das Sorgerecht für die drei und neun Jahre alten Kinder gestritten. Schließlich stieß er äußerst derbe Drohungen gegen die 28-Jährige aus, die sich daraufhin an die Exekutive wandte und davor warnte, dass der 34-Jährige in Ungarn Jagdwaffen besitzt. Die Wega rückte nach Favoriten aus, wo sich der Mann widerstandslos festnehmen ließ.