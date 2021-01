Ex-Freundin in Wien mit Umbringen bedroht

Mann wollte gewaltsam in Wohnung eindringen

Ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger hat am Montagabend seine ehemalige Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht und versucht, gewaltsam in ihre Wohnung in Wien-Donaustadt einzudringen. Die Frau alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen unter Anwendung von Körperkraft in der Nähe des Tatortes festnahm, berichtete die Exekutive.

Vor seinem Auftauchen schickte der Verdächtige zahlreiche Nachrichten auf das Handy der Frau, in denen er sie mehrfach mit Todesdrohungen bedachte. "Er hat sie wirklich massivst bedroht", sagte Sprecher Markus Dittrich. Da die 40-Jährige auch angab, ein Messer und eine Schusswaffe bei sich haben, wurden Beamte der Wega zu dem Einsatz hinzugezogen.

Beim Eintreffen der Polizisten befand sich der Beschuldigte nicht mehr im Stiegenhaus. Da er aber weiterhin Nachrichten schickte, konnte der Standort des Mannes in der Nähe der Wohnung eruiert werden. Er wurde dann unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Bei dem 42-Jährigen wurde ein Klappmesser sichergestellt, eine Schusswaffe wurde aber nicht gefunden. Bei der Einvernahme gab die Frau an, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte ein Drogen- und Alkoholproblem habe.