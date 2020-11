Ex-Generäle: Salut der Queen in Netflix-Serie "The Crown" zu schlaff

"Würde jeden respektablen Stabsfeldwebel verrückt machen"

Ehemalige britische Generäle haben den militärischen Gruß der Queen-Schauspielerin Olivia Colman in der Netflix-Serie "The Crown" als zu schlaff kritisiert. "Die schlaff angewinkelte Hand würde jeden respektablen Stabsfeldwebel verrückt machen", sagte der Ex-General Richard Dannatt der "Times" (Freitag) zufolge. "Er würde schreien: 'Frau Königin, Madame, das reicht nicht aus! Strecken Sie die Hand und seien Sie stolz auf Ihre Truppen!'"

Bei der echten Königin Elizabeth (94), die selbst in der Armee diente, sehe der Salut ganz anders aus, fügte Ex-Kommandeur Richard Kemp hinzu. Der kritisierte royale Gruß ist im Trailer für die vierte Staffel der Serie "The Crown" zu sehen, die am 15. November bei Netflix erscheint. Die Grußszene zeigt Colman (46), die die Queen bereits in der vorherigen Staffel spielte, während einer Luftparade der Streitkräfte. Die Serie gibt sich Mühe, die Geschichte der Royals und des Vereinigten Königreichs möglichst nah an der Realität abzubilden.