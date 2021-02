Ex-General bei Shabaab-Angriff auf Hotel in Mogadischu getötet

Somalische Polizei meldet insgesamt fünf Tote und zehn Verletzte

Bei einem Angriff der islamistischen Al-Shabaab-Miliz auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist am Sonntag auch ein früherer General getötet worden. Der bekannte Ex-General Mohammed Nur Galal sei eines der fünf Todesopfer, teilte am Montag das Informationsministerium mit. Die Al-Shabaab-Miliz erklärte, der 80-jährige Galal sei das eigentliche Ziel des Angriffs gewesen, weil er an der Tötung von Kämpfern und Anführern der Miliz beteiligt gewesen sei.

Die Angreifer hatten am Sonntag zunächst eine Autobombe vor dem Hotel "Afrik" nahe dem Flughafen von Mogadischu gezündet und waren dann in das Gebäude gestürmt. Sie lieferten sich stundenlange Feuergefechte mit Sicherheitsleuten, die erst in der Nacht endeten. Neben den fünf Toten gab es nach Angaben der Polizei zehn Verletzte. Auch die vier Angreifer seien getötet worden.

Die Al-Shabaab-Miliz mit Verbindungen zu Al-Kaida kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung in Mogadischu und verübt in der somalischen Hauptstadt immer wieder Anschläge. Dabei sind häufig Hotels das Angriffsziel. Das Hotel "Afrik" wird vor allem von somalischen Beamten, Sicherheitskräften und Stammesführern genutzt.