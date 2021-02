Ex-IAEA-Chef ElBaradei warnt vor Verharmlosung der Atomwaffengefahr

"Das nukleare Risiko ist so hoch, wie seit der Kubakrise nicht mehr"

Der frühere Chef der Atomenergiebehörde IAEA in Wien, Mohammed El-Baradei, warnt vor einer Verharmlosung der Atomwaffengefahr, wie sie zuletzt nach dem Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages mit der Empörung über ein Warnvideo über die Auswirkungen einer Atomexplosion in Wien des österreichischen Außenministeriums zu erleben war.

"Die Bedrohung durch Atomwaffen ist keine theoretische Möglichkeit, sondern eine reale Gefahr“, sagte ElBaradei der in Graz erscheinenden Kleinen Zeitung in der Dienstagsausgabe. "Um eine ausgewogene und realistische Diskussion zu führen, müssen wir uns sowohl auf die Bedrohung durch Atomwaffen als auch auf den Mechanismus zu ihrer Bekämpfung, also den Verbotsvertrag, konzentrieren. Man kann das eine nicht vom anderen trennen.“

Der Friedensnobelpreisträger und kurzzeitige Vizestaatspräsident Ägyptens wies auf die noch immer akute Gefahr einer nuklearen Eskalation hin. "Die Experten sind sich überall einig, dass das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen heute höher ist als jemals zuvor seit der Kubakrise 1962. Dies sollte ein Weckruf für uns alle sein.“

Der Atomwaffenverbotsvertrag, bei dem Österreich eine führende Rolle in der Einbindung von mittlerweile 50 Staaten übernommen hat, sei eine logische Folge und Weiterentwicklung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT), der vor 50 Jahren geschlossen wurde, Es sei der Beginn eines langen Weges, so ElBaradei, "um den Besitz von Atomwaffen in unserem kollektiven Gewissen zum Tabu zu machen wie Völkermord oder Sklaverei“.

Zum aktuellen Streit um das internationale Atomabkommen mit dem Iran sagte ElBaradei: "Ich bin ermutigt, dass die Biden-Administration ihre Absicht erklärt hat, zu dem Abkommen zurückzukehren und auf ihm aufzubauen.“