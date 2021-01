Ex in Graz und deren Bruder bedroht: Betrunkener festgenommen

40-Jähriger schrie vor Wohnung der ehemaligen Lebensgefährtin herum und wollte zu ihr hinein

Ein stark betrunkener 40-Jähriger ist Sonntagabend in Graz vor dem Wohnhaus seiner Ex ausgerastet und wurde festgenommen. Der Mann wollte mit Gewalt in das Gebäude hinein. Die 39-Jährige bekam es mit der Angst zu tun und rief ihren Bruder sowie die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ging der Mann mit geballten Fäusten auf den ebenfalls herbeigeeilten Bruder los, hieß es am Montag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Frau hatte gegen 19.00 Uhr die Einsatzkräfte gerufen, weil ihr früherer Freund vor der Wohnung herumschrie. Die Polizisten fixierten den renitenten Mann und nahmen ihn fest. In seinem Rucksack hatte der 40-Jährige eine kleine Menge Drogen mit. Gegen ihn wurde - zusätzlich zur Anzeige - auch ein Betretungsverbot ausgesprochen.