Ex-Mann ging in Wiener Wohnung auf Frau und Kind los

35-Jährige und Tochter geohrfeigt, Ex-Partnerin auch mit Glasscherbe verletzt

Eine 35-Jährige und ihre Tochter (9) sind in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten vom getrennt lebenden Ex-Mann und Vater angegriffen und verletzt worden. Das Mädchen trug von einem Schlag ins Gesicht ein Hämatom davon. Die Frau wurde mehrfach geohrfeigt, ehe der 41-Jährige ihr mit einer Glasscherbe eine Schnittwunde im Gesicht zufügte. Danach flüchtete der Beschuldigte, er wurde später in seiner Wohnung in Floridsdorf festgenommen.

Der Mann habe "eine Aussprache" verlangt, als er Mittwochnachmittag an der Gegensprechanlage läutete. Die Neunjährige öffnete ihm, aber er verlangte seine Ex-Frau zu sprechen. Außerdem sollte ihm das Mädchen ein Glas Wasser bringen. Im Zuge des bald folgenden Streits wurde eine Scherbe des zerbrochenen Trinkglases dann zur Waffe.

Die Polizei verhängte ein Betretungsverbot und kontaktierte den geflüchteten Verdächtigen auf seinem Handy. "Der Beschuldigte gab in einem Telefongespräch mit einem Polizisten an, in die Türkei fahren zu wollen", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Nach dieser Ankündigung wurde der 41-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen, dabei leistete er keinen Widerstand.