Ex-Notenbankchefs als Premiers haben nicht nur in Italien Tradition

Auch Tschechien, Griechenland, Estland, Ukraine, Mauretanien und Haiti hatten Regierungen unter Führung ehemaliger Währungshüter

Vom Währungshüter zum Dompteur im nationalen Politzirkus: So ungewöhnlich wie er scheint ist der Karriereschritt des früheren EZB-Chefs Mario Draghi gar nicht. Gerade in Italien haben frühere Notenbankgouverneure durchaus Tradition als Regierungschefs, aber auch andere Länder standen schon unter der Führung von ehemaligen Zentralbankchefs. Ein Überblick:

CARLO AZEGLIO CIAMPI (1993-94): Nach dem Zusammenbruch des italienischen Parteiensystems im Schmiergeldskandal "Mani pulite" (Saubere Hände) übernahm der Notenbankgouverneur Ciampi im April 1993 das Amt des Regierungschefs. Sein Kabinett bestand zum Teil aus Experten, zum Teil aus Politikern verschiedener Parteien. Es war bis zum ersten Wahlsieg von Silvio Berlusconis Forza Italia im Mai 1994 im Amt.

LAMBERTO DINI (1995-96): Nicht einmal ein Jahr nach Ciampi kam in Italien wieder ein ehemaliger Notenbankgouverneur ans Ruder. Dini übernahm das Amt des Regierungschefs im Jänner 1995 nach dem Zerfall des ersten Berlusconi-Kabinetts, in dem er Schatzminister gewesen war. Dini war von 1979 bis 1994 an der Spitze der Banca d'Italia gestanden. Als Regierungschef führte er eine reine Expertenregierung, die bis zu den nächsten Parlamentswahlen im Amt war. Diese gewann die Mitte-Links-Opposition unter Romano Prodi. Dini blieb als Chef der liberalen Kleinpartei Rinnovamento Italiano (RI) noch bis 2001 italienischer Außenminister.

JOSEF TOSOVSKY (1998): Der tschechische Notenbankgouverneur übernahm nach dem Ende der konservativen Regierung von Vaclav Klaus für mehrere Monate das politische Ruder. Tosovsky amtierte mit einem Kabinett aus Experten und Parteipolitikern von Jänner bis Juli 1998. Sein Nachfolger wurde der Sozialdemokrat Milos Zeman, der zuvor die Parlamentswahl gewonnen hatte.

SIIM KALLAS (2002/2003): Für den estnischen Finanzexperten war der Chefposten an der Eesti Pank (1991 bis 1995) das Sprungbrett in die Politik. Er gründete im Jahr 1994 die wirtschaftsliberale Reformpartei und trat nach dem Wahlsieg als Notenbankchef zurück. Nachdem er zunächst Außen- und Finanzminister gewesen war, übernahm er im Jänner 2002 das Amt des Ministerpräsidenten, das er bis April 2003 ausübte. Seinen Posten musste er im Zuge eines Koalitionswechsels an den Konservativen Mart Laar abgeben, blieb aber weiter in der Politik, unter anderem als EU-Kommissar ab 2004.

ZEINE OULD ZEIDANE (2007/2008): Gut ein Jahr lang amtierte der Wirtschaftsfachmann als Regierungschef Mauretaniens. Zeidane wurde im Jahr 2004 zum Chef der mauretanischen Zentralbank ernannt, kandidierte aber schon zwei Jahre später bei den Präsidentenwahlen. Im ersten Wahlgang mit knapp einem Sechstel der Stimmen ausgeschieden, unterstützte er in der Stichwahl Sidi Mohammed Ould Cheikh Abdallahi und wurde nach dessen Wahlsieg im März 2007 zum Regierungschef ernannt. Zeidanes Kabinett, dem Unterstützer des Präsidenten aus verschiedenen Lagern angehörten, hielt aber nur bis Mai 2008.

LUCAS PAPADEMOS (2011/12): Inmitten der griechischen Schuldenkrise wechselte der frühere Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) als Regierungschef nach Athen. Papademos führte eine Übergangs-Koalitionsregierung der konservativen Nea Dimokratia (ND) und der Sozialisten (PASOK). Nach der Parlamentswahl folgte Papademos zunächst eine Expertenregierung unter dem Richter Panagiotis Pikrammenos nach.

ARSENI JAZENJUK (2014-16): Der Weggefährte von Ex-Premierministerin Julia Timoschenko wurde nach der Orangenen Revolution im Februar 2014 zum Regierungschef ernannt. Schon wenige Monate später warf er das Handtuch, doch nahm das Parlament seinen Rücktritt nicht an. Im Zuge einer weiteren Regierungskrise folgte ihm im April 2016 sein Stellvertreter Wolodymyr Hrojsman als Premier nach. Den Grundstein für seine politische Karriere hatte Jazenjuk als Finanzfachmann gelegt. Von November 2003 bis Februar 2005 zunächst Vizegouverneur der ukrainischen Nationalbank, war er nach dem Rücktritt von Notenbankchef Serhij Tihipko auch kurzzeitig oberster Währungshüter des Landes, ehe er eine politische Karriere einschlug.

FRITZ ALPHONSE JEAN (2016): Der frühere haitianische Notenbankchef war einen Monat lang Übergangspremier unter dem Übergangspräsidenten Jocelerme Privert. Gemeinsam sollten sie in dem politisch zerstrittenen Land Neuwahlen vorbereiten. Jean scheiterte jedoch Ende März schon am Vertrauensvotum im Parlament, das sein Regierungsprogramm ablehnte. Unter Präsident Rene Preval war Jean von 1998 bis 2001 Notenbankgouverneur gewesen.